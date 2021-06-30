97.3 % تحسن حالة الحاصلين على «سوتروفيماب» لعلاج «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، عن نتائج استخدام عقار «سوتروفيماب» المخصص لعلاج الإصابة بفيروس «كوفيد 19» في البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، والذين يستوفون معايير معينة ومعرضون لخطر تطوّر أعراض حادة لديهم.

وصادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار «سوتروفيماب» الذي تنتجه شركة «جلاكسو سميث كلاين» العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وبدأ استخدام عقار سوتروفيماب في الدولة منذ 16 يونيو الماضي في علاج 658 مريضاً، 46% منهم مواطنون و54% من المقيمين، وكان حوالي 59% من إجمالي المرضى ممن تعادل أعمارهم 50 سنة وما فوق.

وأظهر ما يزيد على 97.3% من الحاصلين على العقار تحسناً في حالتهم المرضية خلال 5 إلى 7 أيام، إذ خفت حدة الأعراض وقاربوا على الشفاء التام. وكان الحاصلون على العقار من الفئات المعرضة للخطر نظراً لإصابتهم بأمراض مصاحبة مثل السمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

بروتوكولات

ويحتوي عقار سوتروفيماب على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وذلك وفق البروتوكولات التي طورتها اللجنة العلمية الوطنية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تسلمت أول شحنة من عقار «سوتروفيماب» في منتصف شهر يونيو الماضي، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه، بعد تعاون بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة رافد وشركة جلاكسو سميث كلاين والاتحاد للشحن.

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