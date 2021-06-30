محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

المصدر: البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم تشكيل مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مؤكدا سموه أن دبي تهدف إلى أن تكون محطة عالمية رئيسية في هذا القطاع الاقتصادي.

وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "اعتمدت اليوم تشكيل مجلس الادارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. هدفنا أن تكون الإمارة محطة عالمية رئيسية في هذا القطاع الاقتصادي الجديد.. ووجهة رئيسية لرواد أعمال الاقتصاد الرقمي حول العالم.. متفائل بمستقبل الاقتصاد الرقمي بدبي".

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