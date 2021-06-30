كيفية تجديد بطاقة أصحاب الهمم في الإمارات

المصدر: البيان

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن كيفية تجديد بطاقة أصحاب الهمم بعد انتهائها والوثائق المطلوبة لذلك.

وأوضحت الوزارة أن الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة هي إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وأن الجمهور المستهدف هم أصحاب الهمم من الفئات التالية: (الذهنية، السمعية، البصرية، الجسدية، التوحد، المتعددة، النفسية، التواصل، قصور الانتباه والنشاط الزائد) من المواطنين والمقيمين.

الوثائق المطلوبة

-صورة عن جواز السفر.

-صورة من الهوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإقامة سارية المفعول للمقيمين (6) أشهر فما فوق.

-صور شخصية بخلفية بيضاء.

وذكرت الوزارة أن قناة تقديم الخدمة تتم عن طريق الهاتف الذكي والموقع الإلكتروني https://www.mocd.gov.ae/ar/services/renewing-card-for-people-of-determination.aspx .

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