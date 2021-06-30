"المعاشات" توضح قيمة تعويضات المؤمن عليه في حالات العجز والوفاة

المصدر: البيان

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التعويض هو منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها ويكون عادة عن حالات العجز والوفاة سواء للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ويصرف للورثة والمستحقين المعالين.

وبينت أن قيمة التعويض التي تصرف في حالات العجز والوفاة تختلف حسب الحالة التي استحق عليها التعويض.

تعويض الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه

60000 درهم توزع بين الورثة طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية علاوة على المعاش الشهري.

تعويض الوفاة الإصابية لورثة المؤمن عليه

75000 درهم توزع بين الورثة طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية علاوة على المعاش الشهري.

تعويض العجز الكلي في حالة إصابة العمل

75000 درهم.

تعويض العجز الجزئي في حالة إصابة العمل

تعويضا يساوي نسبة العجز × 75000درهم.

مثال.. قدرت اللجنة الطبية نسبة العجز بـ 30%، في هذه الحالة يستحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفق التالي:

نسبة العجز × 75000 درهم "قيمة التعويض". أي 30% × 75000 درهم = 26250 درهم تكون هي قيمة التعويض.

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