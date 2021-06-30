اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: أبوظبي - وام

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ويائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، الذي يزور البلاد حالياً، على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وبحث سموه مع لابيد سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الاتفاق الابراهيمي للسلام، والأوضاع في الشرق الأوسط، وأهمية البناء على اتفاقيات إبراهيم من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

اتفاقية تعاون اقتصادي بين الإمارات وإسرائيل

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