حميد النعيمي يتكفل بعلاج طفلة تعاني ورماً في الرأس

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بعلاج طفلة رضيعة تعاني ورماً كبيراً في الرأس، حيث أجريت لها عملية جراحية من قبل فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، استغرقت 7 ساعات وتكللت بالنجاح وخرجت الطفلة من المستشفى بصحة جيدة.

كما أمر صاحب السمو حاكم عجمان بشراء بيت خاص لأسرة الطفلة في المغرب.

وقال حمد بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان لـ«البيان»: «وردت إلينا معلومات في شهر رمضان الماضي بوجود طفلة رضيعة مغربية الجنسية تعاني من وجود ورم بحجم رأسها، وتحتاج عملية جراحية دقيقة حيث أخبرنا صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالتفاصيل فأمر سموه بإجراء العملية الجراحية للطفلة».

وأضاف: «تم التواصل مع أسرة الطفلة ونقلها مع والدتها إلى مدينة الرباط وإجراء العملية الجراحية بواسطة فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد وتم استئصال الورم وخرجت الطفلة من المستشفى بصحة جيدة، وتصادف وجود سموه في زيارة إلى المغرب حيث قدمت الأسرة الشكر لسموه، فأمر بشراء منزل للأسرة».

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