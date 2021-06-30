سلطان القاسمي يصدر قانونين بشأن الموارد البشرية للمدنيين والعسكريين

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في الشارقة. وتُطبق أحكام القانون على الهيئة المعرفة بالجهات التالية: القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وأية جهة أخرى يتم إضافتها إلى الجهات المذكورة بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

أحكام

وتسري أحكام القانون على منتسبي الهيئة المواطنين وفقاً للموازنة المخصصة لهم من الحكومة، وتسري على منتسبي الهيئة من غير المواطنين أحكام العقود المبرمة معهم وفق النماذج المعتمدة في اللائحة، وما ينطبق عليهم من أحكام في هذا القانون واللائحة.

كما أصدر سموه، القانون رقم (3) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية بالشارقة وتُطبق أحكام القانون على الهيئة المعرفة بالجهات التالية: القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وأية جهة أخرى يتم إضافتها إلى الجهات المذكورة بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

وتسري أحكام القانون على الموظفين المدنيين المواطنين في الهيئة وفقاً للموازنة المخصصة لهم من الحكومة، وتسري على موظفي الهيئة من غير المواطنين أحكام العقود المبرمة معهم وفق النماذج المعتمدة وما ينطبق عليهم من أحكام في هذا القانون واللائحة.

وتضمن القانونان العديد من البنود القانونية التي تنظم شؤون الموارد البشرية للمدنيين والعسكريين من حيث شغل الوظائف والتعيين وشروطه والتدريب، والترقيات وآلياتها، والواجبات والمحظورات الوظيفية، وغيرها من البنود التنظيمية.

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