«هيئة آل مكتوم» تطلق 3 مشاريع خيرية في قرغيزستان

المصدر: بيشكيك – مرفت عبد الحميد

وقعت، صباح أمس، هيئة آل مكتوم الخيرية مذكرة تفاهم، مع وزارة التعليم والعلوم في قرغيزستان، بحضور كل من ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة، والوفد المرافق له، وعبد اللطيف جمعة سفير جمهورية قرغيزستان في دولة الإمارات، والدكتور قوبيشيغيم وزير التعليم والعلوم بقرغيزستان.

وتقضي الاتفاقية بإنشاء 3 مشاريع وهي مدرسة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، للطلبة المعوزين وغير القادرين على الالتحاق بالمدارس الحكومية، ومركز لحياكة الملابس لتعليم وتدريب النساء المسنات والأرامل والمطلقات، وإكسابهن مهارة الحياكة ليتمكن من إعالة أنفسهن، بالإضافة إلى إنشاء مركز طبي لعلاج من ليس لديهم تأمين صحي.

تعاون مثمر

ونقل ميرزا الصايغ خالص تحيات الشيخ أحمد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس الهيئة، إلى حكومة قرغيزستان، مؤكداً أن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كان قد وجه قبل وفاته بالبدء في هذه المشاريع.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن كذلك إنشاء معهد مهني يعقد دورات مهنية وتدريبية للشباب تتضمن الإعداد التربوي وإكساب المهارات اليدوية والمعرفة المهنية، والحرفية، على أن يتم منحهم شهادات معتمدة من وزارة التعليم بقرغيزستان.

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