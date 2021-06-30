استعراض التجربتين الإماراتية والمصرية في تمكين المرأة

المصدر: (القاهرة- وام)

عقدت سفارة الدولة لدى القاهرة ندوة بعنوان «التجربة الإماراتية والمصرية في مجال تمكين المرأة»، بحضور مريم الكعبي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية.

واستعرضت الكعبي في كلمة لها جهود وإنجازات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، ولا سيما العمل الدؤوب الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين المرأة في المجتمع في المجالات كافة.

وقالت في هذا الصدد:«في كل عام تشهد دولة الإمارات إنجازات جديدة تضيفها المرأة في دولة الإمارات إلى قائمة إنجازاتها، لتخطو نحو مستقبل أفضل في مسيرة طموحة لا تعرف الحدود، بعد أن تخطت مرحلة التمكين».

وأضافت: إن المرأة الإماراتية تجني ثمار النهج الذي خطه لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في دعم المرأة وضمان حقوقها منذ قيام الدولة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، دعم تلك المسيرة عبر العديد من القرارات والتشريعات وهو ما ساهم في تعزيز حضور المرأة وتمكينها.

وأوضحت أن الدستور الإماراتي كفل الحقوق المتساوية لجميع مواطني الدولة، حيث تتمتع المرأة بحقها في التملك، والتعليم، وشغل الوظائف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز