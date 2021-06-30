إطلاق 9 خدمات رقمية للمتقاعدين العسكريين

المصدر: أبوظبي- وام

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، بدء تقديم خدماته الرقمية للمتقاعدين العسكريين المشمولين بخدمات الصندوق والمستحقين عنهم، عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق الذكي «تقاعد أبوظبي». وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الصندوق في تطوير الخدمات الذكية، وفي إطار الإجراءات التحسينية التي يقوم بها الصندوق لتطوير قطاع خدمات التقاعد العسكري بعد انتقاله إليه، وسعيه لتوسيع نطاق هذه الخدمات.

وأشار الصندوق إلى أن إطلاق الخدمات الرقمية عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للصندوق يتيح للمتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم 9 خدمات جديدة؛ إذ تتضمن الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين إمكانية الحصول على الشهادات المختلفة مثل شهادة المعاش، الخصومات والنفقة، بالإضافة إلى خدمة تقديم الإقرار السنوي والتي كانت تتطلب الحضور شخصياً إلى مقر الصندوق، فيما تشمل الخدمات المقدمة للمستحقين عن المتقاعدين العسكريين المتوفين، إمكانية الحصول على شهادات تفاصيل معاش المستحقين أو شهادة معاش مع تفاصيل البنك.

ولفت إلى أن الخدمات الرقمية الجديدة تتيح كذلك لكافة المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم أو من ينوب عنهم (الوكيل) إمكانية متابعة طلباتهم إلكترونياً، وتحديث بياناتهم الشخصية، ذلك بالإضافة إلى خدمة لوحة بيانات المتعامل، والتي تتضمن عرض كافة التفاصيل المتعلقة بحسابه، مثل المعاش الشهري، تفاصيل البنك وتاريخ التقاعد.

ونوه بأنه يمكن للمتقاعدين والمستحقين عنهم تحميل التطبيق من متجري «جوجل بلاي» أو «آبل ستور» للاستفادة من جميع الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى توافر جميع خدمات الصندوق على منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم».

تسهيل

وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق الدائم على تحسين خدماته وتوسيع نطاق تقديمها وتسهيل إجراءات الحصول عليها، بهدف تحقيق أعلى درجات الراحة والرضا للمتعاملين، لافتاً إلى أن الخدمات الجديدة المطروحة على التطبيق الذكي يستفيد منها 46 ألفاً من المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم.

تطبيق

أشار خلف الحمادي إلى أن إضافة خدمات التقاعد العسكري إلى التطبيق الذكي، تأتي في إطار خطة الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة لقطاع خدمات التقاعد العسكري بعد انتقاله للصندوق، مؤكداً على مواصلة الجهود المبذولة للقيام بإجراءات تحسينية شاملة في قطاع خدمات التقاعد العسكري على كافة المستويات.

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