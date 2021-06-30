محمد بن راشد: هدفنا.. دبي عاصمة الاقتصاد الأولى في العالم

المصدر: دبي - وام

اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي جمعة الماجد، الرئيس الفخري لغرفة تجارة دبي، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، مع أعضاء مجلس إدارة غرف تجارة دبي بعد اكتمال هيكلة الغرف الثلاث، وتحديد المهام والاختصاصات ووضع أولويات العمل للمرحلة المقبلة، بما يكفل الارتقاء بأداء غرف تجارة دبي، التي تشكّل إحدى أهم ركائز اقتصاد إمارة دبي، وتعزيز دورها بوصفها المحرّك الرئيس لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية ومظلة دعم حيوية لبيئة المال والأعمال، لجهة التمكين وتوفير كل أشكال الدعم الفني واللوجستي والإجرائي والتشريعي، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى ترسيخ موقع دبي التاريخي في المنطقة كحاضرة اقتصادية هي الأنشط والأكثر تكاملاً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً والأكثر انفتاحاً على مختلف التجارب الاقتصادية العالمية.

وتقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالشكر لأعضاء مجلس غرف دبي على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الأخيرة، ودورهم في تحقيق قفزة نوعية في تهيئة بيئة أعمال تملك كل مقوّمات النمو والازدهار، جاذبة للخبرات والاستثمارات، وحاضنة مثالية لكل أنواع الأنشطة الاقتصادية.

عاصمة للاقتصاد

وأكد سموه قائلاً: «الاقتصاد العالمي شهد تغيّراً هائلاً.. ودبي تطوّرت وحققت قفزات كبيرة.. وها نحن اليوم عاصمة عالمية للاقتصاد». وأضاف سموه: «اليوم نحن نفكّر للخمسين سنة القادمة.. نفكّر للأجيال القادمة.. هذا واجبنا كلنا».

واستعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الدور التاريخي لغرفة تجارة دبي في وضع الإمارة على خارطة اقتصاد المنطقة، وقال: «غرفة تجارة دبي تأسست قبل أكثر من 55 عاماً.. ومن أيام الشيخ راشد وحتى اليوم اعتمدنا على الغرفة في التواصل مع التجّار ونقل آرائهم وتلبية احتياجاتهم.. وتقديم كل أشكال الدعم لهم»، لافتاً سموه إلى أن غرفة تجارة دبي لعبت دوراً رئيساً في تطوير اقتصاد دبي وفي بناء سُمعة الإمارة كمركز حيوي للمال والأعمال في المنطقة.

وشدد سموه على أهمية الانتقال بأداء الغرفة إلى مستوى جديد تماماً، من خلال إعادة هيكلتها.

وأكمل سموه: «لقد طورنا غرفة تجارة دبي.. وقسّمناها إلى ثلاث غرف.. ولكل غرفة دور مختلف.. ولديها أهداف ونتائج متوقعة.. وسنتابع تنفيذها وتطبيقها على الأرض».

مستقبل راسخ

وتوجّه سموه لأعضاء الغرف قائلاً: «رسالتي للجميع.. الاقتصاد أولويتنا.. وأنتم شركاؤنا.. ويدنا بيدكم سنأخذ الإمارات نحو مستقبل اقتصادي متجدد ومزدهر وراسخ».

وتابع سموه: «الاقتصاد له الأولوية في المرحلة المقبلة وعلينا أن نحشد كل عقولنا الإبداعية وجهودنا الاستثنائية للانتقال بالحراك الاقتصادي في دبي إلى آفاق جديدة».

وختم صاحب السمو قائلاً: «هدفنا أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الأولى في العالم».

إعادة هيكلة

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخيراً، إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ضمن مقاربة تكاملية شاملة تسعى إلى إعادة بناء أدواتها وآليات عملها وتحديد مهام واختصاصات كل غرفة، للمساهمة في الانتقال ببيئة الأعمال في إمارة دبي إلى مرحلة جديدة في إطار مسيرة الخمسين سنة التنموية المقبلة، بحيث تعمل هذه الغرف الثلاث في ترسيخ موقع دبي على الخارطة الإقليمية والعالمية بوصفها عاصمة الاقتصاد الأكثر تطوراً والأسرع نمواً والبيئة المثالية لاحتضان واستيعاب كل الأفكار المختلفة والجريئة، إلى جانب توسيع آفاق التجارة الخارجية لدبي، وتوفير الدعم لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة بموازاة دعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ دبي مقراً لها، علاوة على خلق فرص استثمارية جديدة في الاقتصاد الرقمي، أحد روافع اقتصاد المستقبل.

رؤية موحدة

وتم تشكيل مجلس غرف تجارة دبي بعضوية رؤساء غرف دبي الثلاث، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء غرف التجارة الأخرى، ويقوم المجلس بإعداد رؤية موحدة واستراتيجية شاملة لغرف دبي، وتحديد الأهداف والأولويات، ووضع المهام والاختصاصات، واقتراح الأفكار والمبادرات ذات الإسهام النوعي في تطوير اقتصاد دبي، وضمان أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الغرف، بما يعمل على تحقيق الأهداف والمستهدفات ضمن أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة.

وتولى معالي جمعة الماجد منصب الرئيس الفخري لغرف دبي، فيما يرأس معالي عبدالعزيز الغرير، مجلس إدارة الغرف، ويضم المجلس في عضويته كلاً من عمر الفطيم، وخالد جمعة الماجد، ورجاء القرق، كما يضم المجلس عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وبطي سعيد الكندي، وهلال سعيد المري، وفيصل جمعة بلهول، وباترك شلهوب، وغسان الكبسي، والدكتورة أمينة الرستماني، وطارق حسين خانصاحب.

مهام غرفة دبي

تمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات

الترويج لاستقطاب الاستثمارات

فرق عمل متخصّصة لتقديم الدعم

توفير الحلول المبتكرة في التخصّصات

تزويد روّاد الأعمال بالبيانات الشاملة

إنشاء ودعم مجموعات ومجالس الأعمال

أهداف الغرفة العالمية



تعزيز دبي مركزاً رئيساً للتجارة العالمية

استقطاب المستثمرين والشركات

توثيق علاقة المستثمرين بالجهات الحكومية

وضع برامج تحفيزية للمستثمرين

تيسير خدمات التجارة الدولية

مهام الغرفة الرقمية

تحويل دبي مركزاً للاقتصاد الرقمي

جذب الاستثمارات الدولية الرقمية

استقطاب الشركات والمواهب التقنية

تسريع خلق أفضل بنية تحتية رقمية

بناء الكوادر القيادية التكنولوجية

وضع سياسات لدعم الاقتصاد الرقمي

رفع تنافسية الشركات الوطنية

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