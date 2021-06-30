بحث التعاون العسكري بين الإمارات وجزر القمر

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه صباح أمس، يوسف محمد علي، مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بوزارة الدفاع، والوفد المرافق له، بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد يوسف محمد علي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف، وسعيها الدائم والتزامها بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع أصدقائها وحلفائها، منوهاً بالتطلع إلى المزيد من التنسيق والتعاون في كافة المجالات بما يعزز المصالح المشتركة.

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