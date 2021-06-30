سفير الدولة يلتقي نائب رئيس الوزراء الشيشاني

المصدر: (موسكو- وام)

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، حسن حكيموف نائب رئيس الوزراء الشيشاني وآدم تشيرخيغوف المدير العام لمؤسسة الشيخ زايد في مقر البعثة بالعاصمة الروسية موسكو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، كذلك التعاون في كافة المجالات الواعد ة ولا سيما في مجالي التجارة والأعمال.

من جهة أخرى، التقى الجابر معالي ايغور بولاتوف رئيس حكومة جمهورية كومي الروسية بالإنابة، حيث تم بحث مجالات التعاون وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومناقشة التحضيرات القائمة لإقامة «إكسبو 2020 دبي»، التي تشارك به جمهورية كومي الروسية ضمن الجناح الروسي.

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