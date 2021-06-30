تعاون بين اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والمكتب الدولي للتربية

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وإيرينا بوكوفا عضو اللجنة العليا ورئيس مجموعة التعليم بها، مع الدكتور ياو يدو مدير المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو، سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل لدى الأجيال الجديدة.

وأشاد يدو خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، واهتمامها الجاد بمجال التعليم، باعتباره أحد أهم الوسائل التي يمكن نشر قيم الأخوة الإنسانية من خلالها.. وقال إن الأجيال القادمة بحاجة إلى مبادئ الأخوة الإنسانية، لخلق عالم أكثر سلاماً وتكاتفاً.

وأكد حرص مكتب التعليم الدولي على التشارك مع اللجنة في تعزيز روح الإخاء والتسامح في مختلف مجال ومراحل التعليم استناداً إلى وثيقة الأخوة الإنسانية.

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