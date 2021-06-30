عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل في أول زيارة رسمية للإمارات

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، يائير لابيد، وزير خارجية دولة إسرائيل، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى الدولة.

وأقام سموه مراسم استقبال رسمية للوزير لدى وصوله إلى ديوان عام الوزارة في أبوظبي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية في ضوء الاتفاق الابراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

كما بحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية البناء على اتفاقيات إبراهيم من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية هذه الزيارة التي تفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة يما يحقق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تستضيف بعد أقل من 100 يوم في شهر أكتوبر المقبل معرض إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي البارز الذي يشهد مشاركة نحو 195 دولة، معبراً سموه عن تطلعه لمشاركة إسرائيلية بارزة في هذا التجمع المهم الذي يشكل منصة عالمية لصياغة مستقبل ما بعد جائحة "كوفيد - 19" والمضي قدماً في مسار التنمية المستدامة.

ووقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ويائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

عقب ذلك أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً ليائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وخالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومحمد محمود آل خاجه سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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