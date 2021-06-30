«صحة» تفوز بالمسابقة الدولية لأفضل الممارسات

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالمسابقة الدولية لأفضل الممارسات في دورتها الـ 7 عن مشروع مراكز المسح من المركبة الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة». حصل مشروع مراكز تقييم «كوفيد-19» المتميزة، وحملة تطعيم «كوفيد-19» على تصنيف 7 نجوم، وهو أعلى مستوى حسب نظام المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، بينما حصل مشروع استراتيجية استدامة الأعمال، الذي ركز على الحفاظ على سلامة المراجعين خلال الجائحة والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية، على تصنيف 5 نجوم.

ونظم المسابقة موقع مورد تطوير عمليات الأعمال التجارية «BPIR»، ومركز أبحاث التميز المؤسسي ومقرهما نيوزيلاندا، بالشراكة مع مركز أبوظبي العالمي للتميز، وغرفة أبوظبي، وجائزة الشيخ خليفة للتميز، وأجريت بمشاركة 68 مشروعاً من 9 دول.

وتم تقييم جميع المشاريع المشاركة في المسابقة باستخدام 4 معايير شملت: مستوى التطبيق «الذي يقوّم تصميم وتطبيق المشروع وتأثيره على المراجعين»، ومستوى الابتكار من خلال تقويّم ما إذا كانت هذه الممارسة جديدة أو تم تطويرها، ومدى تأثيرها على المجتمع والمنتجات أو الخدمات المقدمة.

وأما المعيار الثالث فيركز على النتائج المحققة وتأثيرها على المراجعين والممارسات والمنتجات، بينما يركز المعيار الأخير على إن كان هذا المشروع يعد من أفضل الممارسات التي تم أو قد يتم تطبيقها من قبل جهات أخرى.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: فخورون بفوزنا في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات لمشروع مراكز المسح من المركبة، وسعداء بوصول 3 من مشاريعنا الأخرى، التي ترتبط جميعها بمكافحة «كوفيد-19» إلى المرحلة النهائية ضمن أفضل الممارسات العالمية، وهو خير برهان على دعم قيادتنا الرشيدة لمزودي الرعاية الصحية خلال الجائحة.

وأكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»: أن مشروع المسح من المركبة كان له دور محوري في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لفيروس «كوفيد-19» حيث ساهمت استراتيجية شركة «صحة» لإجراء المسح بشكل واسع في وضع أبوظبي في مقدمة مدن العالم من حيث الاستجابة للجائحة.

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