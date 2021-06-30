سعود المعلا: التحصيل العلمي أحد أعمدة التطور الحضاري

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالديوان الأميري أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين عدداً من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مجالات مختلفة.

وهنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، واستمع إلى شرح مفصل حول محتوى رسائل الدكتوراه، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم، معرباً سموه عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين المستمر في ناحية التحصيل العلمي العالي لما يشكل ذلك من ركيزة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع التي تسعى حكومة دولة الإمارات على الدوام لتحفيزه كونه أحد أعمدة التطور الحضاري بالدولة.

وحصل كل من الدكتور محمد سيف التلاي مدير عام دائرة الرقابة المالية بأم القيوين على درجة الدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة السلطان إدريس في ماليزيا، والعقيد الدكتور خالد حميد الغاوي نائب مدير إدارة أذونات الدخول بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين على درجة الدكتوراه في الإدارة والأعمال من جامعة لينكولن في ماليزيا، والدكتور راشد أحمد الهرمودي رئيس نيابة في نيابة استئناف عجمان على درجة الدكتوراه في القانون العام من أكاديمية شرطة دبي، والدكتور وليد حميد الغاوي من منتسبي القيادة العامة لشرطة أم القيوين على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة لينكولن بماليزيا.

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