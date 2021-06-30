11319 مستفيداً من مساعدات «دار البر» خلال مايو الماضي

المصدر: دبي - البيان

قدمت جمعية دار البر، خلال مايو الماضي، مساعدات مادية وعينية للمحتاجين داخل دولة الإمارات، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 ملايين درهم، استفاد منها 11319 مستفيداً، من جنسيات عديدة.

وأوضح يوسف عبد الله اليتيم، رئيس قطاع المشاريع في «دار البر»، أن مساعدات الشهر الماضي غطت 8 مجالات حياتية ومعيشية ومادية رئيسية، هي دفع الرسوم الدراسية عن 107 أسر، غير قادرة على سداد قيمتها لصالح أبنائها من الطلبة بقيمة 707732 درهماً، وتسديد قيمة إيجار المنزل وفواتير الكهرباء المستحقة على 105 من الأسر المستورة ومحدودة الدخل، بتكلفة 707419 درهماً، وتحمل تكاليف علاج 59 مريضاً من ذوي الدخل المحدود، بتكلفة بلغت 781555 درهماً، بجانب تقديم مساعدات اجتماعية عامة، لـ 156 أسرة، بقيمة 665650 درهماً.

لائحة

وأضاف يوسف اليتيم أن لائحة مساعدات مايو الماضي، التي قدمتها إدارة الزكاة في «دار البر»، اشتملت أيضاً على توزيع اللحوم على 400 أسرة محتاجة، وتوفير برادات المياه في مختلف مناطق سكن العمال في الدولة واستفاد من هذا المشروع 6492 عاملاً ضمن مشروع الصيف السنوي، الهادف إلى مواجهة درجات الحرارة والرطوبة العالية، خلال الفصل الحار، وتقديم 4000 وجبة غذائية للمستحقين، بكلفة 137,310 دراهم، ضمن مشروع الجمعية (إطعام الطعام).

ومن جانبه أكد دكتور هشام الزهراني، مدير إدارة الزكاة بقطاع المشاريع في الجمعية، أن دار البر تواصل برامجها وجهودها الرامية لمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود والشرائح المجتمعية الضعيفة، داخل الدولة، ومد أيادي العون والإحسان للفقراء والضعفاء، انطلاقاً من قيم الجمعية ورؤيتها، المبنية على ديننا الإسلامي الحنيف.

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