أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» لطب الأسنان

المصدر: دبي - البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي»، الحدث الأضخم لطب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وبمشاركة أكثر من 3000 شركة و4000 علامة تجارية دولية، من 155 دولة حول العالم.

ورافق سموه عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور ناصر خليفة البدور، مدير منطقة دبي الطبية، والدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لإيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس إندكس القابضة.

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض، واطلع سموه على أحدث التقنیات والمنتجات التي توصلت إليها الشركات العالمية والناشئة في هذا المجال. كما زار سموه معرض صور لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تحت عنوان «لن ننساك»، عرفاناً بجهوده ورعايته للمعرض طوال الدورات السابقة.

كما زار سموه جناح كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وجناح الجمعية السعودية لطب الأسنان، وجناح وزارة اللامستحيل، وجناح مستشفى دبي لطب الأسنان، بالإضافة إلى الجناح الإيطالي، وجناح شركتي SAESHIN و Dentsply Sirona.

اليوبيل الفضي

ويحتفل «إيدك دبي» هذا العام بيوبيله الفضي وبإنجازات مجتمع طب الأسنان الذي ساهم المعرض بشكل كبير وفعّال في نجاحه على مر السنين، وبهذه المناسبة اختارت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض «إيدك دبي 2021» المملكة العربية السعودية كضيف الشرف لهذا الحدث الطبي المهم، وذلك تقديراً لجهود المملكة في مجال طب الأسنان وبحوثه، وتستمر النسخة الـ 25 من المعرض حتى الأول من شهر يوليو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي هذه المناسبة أكد الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لإيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس إندكس القابضة: أن «إيدك دبي» تمكّن على مدار 25 عاماً من إحداث تأثير إيجابي على مجتمع طب الأسنان الإقليمي والعالمي، كما أتاح الفرصة للاطلاع على أحدث التطورات العلمية وتوظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث بلغ حجم الصفقات التجارية المبرمة على مدار دورات المعرض أكثر من 126 مليار درهم، وجمع أكثر من 2,372 من أهم المتحدثين في العالم، كما نظم أكثر من 326 ورشة عمل متخصصة، وشارك فيه أكثر من 584449 زائراً، و 38128 شركة إقليمية وعالمية.

وقال المدني: مع استمرار الاقتصاد الإماراتي في النمو كواحد من أكثر الاقتصادات تنافسية وتنوعاً في المنطقة، يسعى «إيدك دبي» جاهداً لتعزيز التعليم المستمر والتحول الرقمي والتنمية في مجال طب الأسنان، حيث شكل المعرض على مدى السنوات الـ 25 الماضية مصدراً مربحاً للعديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة، والذي يعد من أسرع المجالات نمواً في قطاع السفر، حيث حقق «إيدك دبي» أكثر من 1.5 مليار درهم لشركات الطيران، وأكثر من 2.8 مليار درهم لقطاع الفنادق، وأكثر من 200 مليون درهم لقطاع النقل، وأكثر من 200 مليون درهم في مجال المأكولات والمشروبات، وأكثر من 100 مليون درهم كمساهمة تجارية في التسوق والمشتريات و 150 مليون درهم لقطاع السياحة، بإيرادات إجمالية بلغت 5 مليارات درهم لصالح الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر المالك، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إيدك دبي: تم إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر هذا العام بعناية لمعالجة المواضيع الرئيسية، وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال صحة الفم خلال جائحة «كوفيد 19»، وكذلك لتوفير منصة للمتخصصين من أجل مناقشة آخر النتائج والتطورات فيما يتعلق بكافة مواضيع العناية بصحة الفم والأسنان لعام 2021 في جميع أنحاء العالم، ابتداءً من الجراحة إلى الترميم وانتهاءً بصحة الأسنان والمحافظة عليها.

وأضاف: من المتوقع أن يستقبل «إيدك دبي» هذا العام أكثر من 55000 زائر ومشارك من 155 دولة، يشاركون في برنامج علمي طموح يتضمن 173 جلسة علمية، و 6 ورش عمل يقدمها 75 من أبرز المتحدثين في هذا المجال.

دعم

يحظى «إيدك دبي» بدعم كل من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، واللجنة الخليجية لصحة الفم والأسنان، وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب وتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبير لطب الأسنان، وجمعية مانيتوبا لطب الأسنان، وهو حدث شريك في الاتحاد العالمي لطب الأسنان.

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