54 شركة إيطالية تستعرض أحدث ابتكاراتها في «إيدك دبي»

المصدر: دبي - وام

تشارك إيطاليا في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2021»، وتستعرض 54 شركة إيطالية متخصصة أحدث ابتكاراتها في مجال طب الأسنان، والتي تشمل: الأجهزة الطبية والحلول المبتكرة والمواد الاستهلاكية عالية الجودة التي تم تصنيعها بأدق التقنيات المتقدمة، وذلك في جناح وكالة التجارة الإيطالية في «إيدك دبي».

وحظي جناح وكالة التجارة الإيطالية بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية MAECI والذي يضم 35 شركة صغيرة ومتوسطة بتمكين من الجمعية الإيطالية لصناعات طب الأسنان UNIDI.

وقال نيكولا لينر سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: إن صناعة طب الأسنان الإيطالية استمرت في ابتكار وتطوير تقنيات جديدة على الرغم من التحديات التي واجهتها العام الماضي خلال الجائحة، ما يؤكد ريادتها لافتاً إلى أنه في عام 2020 تم توريد منتجات تصل قيمتها إلى أكثر من 24 مليون يورو إلى الدولة لتصبح إيطاليا المورد الأول لمعدات طب الأسنان بحصة تصل إلى أكثر من ثلث الحصة السوقية وبنسبة بلغت 34%.

ومن جانبه قال أميديو سكاربا المفوض التجاري لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: مثل أي صناعة أخرى، تعد التكنولوجيا العنصر الأساسي لإحداث التطور الجذري في مجال طب الأسنان على مر السنين، حيث أصبحت إيطاليا الوجهة المفضلة للبرامج التعليمية المتخصصة بالصحة العامة وطب الأسنان، ما يثبت ريادتها في هذا القطاع.

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