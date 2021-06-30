«كهرباء دبي» تطلق «شبابنا فخرنا»

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تكريم وتقدير الموظفين، أطلق مجلس شباب الهيئة النسخة الثانية من مبادرة «شبابنا فخرنا»، لتسليط الضوء على الموظفين الشباب ممن كانت لديهم إنجازات بارزة خلال جائحة (كوفيد 19)، سواء كانت هذه الإنجازات متعلقة بمهام العمل الرسمية أو التطوعية في الهيئة أو خارجها. واعتمدت المبادرة على آليتين لطلبات الترشيح، حيث يمكن للموظفين ترشيح أنفسهم للمبادرة، أو ترشيح أحد زملائهم.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على الدور البنّاء الذي يؤديه موظفو الهيئة من الشباب وحرصهم على تحمل مسؤولياتهم على أكمل وجه، وخاصة في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع لتسريع التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. ونوّه معالي الطاير إلى شغف شباب الهيئة بالمشاركة في عملية التنمية والبناء، والمساهمة في مسيرة الرفعة والنهوض.

وقال: «توفر الهيئة بيئة عمل إيجابية وسعيدة تحفز على الابتكار والإبداع وتطوير المهارات والمعارف، وتولي أهمية بالغة لموظفيها الشباب وتعمل على تمكينهم لاستكشاف فرص جديدة، وتعزيز قدراتهم ليكونوا نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم، ويسهم مجلس شباب الهيئة بشكل فعال في تحقيق استراتيجيتنا للاستثمار في طاقات الشباب ووقتهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز ولائهم الوظيفي، وتوسيع دائرة إسهامهم في مختلف مسارات التطوير ليكونوا داعماً رئيسياً لمسيرة التميز في الهيئة».

مبادرة

قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: «نعتز في مجلس الشباب بعدد الطلبات التي وصلتنا للمشاركة في مبادرة «شبابنا فخرنا»، وبما تضمنته من إنجازات ونجاحات بارزة تستحق كل التقدير والتكريم، وتعكس هذه المشاركة الواسعة عمق الحس الوطني لدى موظفي الهيئة من الشباب، وقيم الانتماء والتعاضد وروح العمل الجماعي التي يتحلون بها».

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