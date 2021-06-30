طيران الإمارات تنقل 100 طن مساعدات إلى الهند خلال 3 أسابيع

المصدر: دبي - البيان

نقلت الإمارات للشحن الجوي 100 طن من مواد الإغاثة مجاناً من دبي إلى الهند خلال 3 أسابيع في مايو الماضي لدعم جهود البلاد في مكافحة الموجة الثانية من جائحة «كوفيد- 19».

وكانت طيران الإمارات أطلقت جسراً جوياً للمساعدة الإنسانية، وتبرعت بسعة شحن لنقل الإمدادات الأساسية، مثل خيام الإغاثة وآلاف اسطوانات الأكسجين والمكثفات، مجاناً على الرحلات التي تسيرها إلى وجهاتها في الهند.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: ترتبط طيران الإمارات بعلاقات وثيقة مع الهند، ولدينا التزام قوي نحوها، وقد بادرنا إلى إطلاق جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند للمساعدة والإسهام في مكافحة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

ويشرفنا أن ندعم جهود الشركاء من خلال التبرع بسعة الشحن الجوي التي تشتد الحاجة إليها لنقل البضائع الأساسية بسرعة وكفاءة إلى 9 مدن هندية.

مساهمة

ومن جانبه، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: يؤكد جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، لتقديم المساعدة لملايين الأشخاص المتضررين من جائحة «كوفيد- 19»، كما يجسد هذا الجسر الجوي شراكتنا القوية مع طيران الإمارات والتزامنا بتسهيل العمل الإنساني للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

ونحن نلبي معاً تفويض المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لدعم الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. ونحن فخورون بشراكتنا مع الإمارات للشحن الجوي والمجتمع الإنساني الدولي لدعم الجهود الاستثنائية المبذولة.

جودة

وقال الطيب آدم، ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي: مواجهة جائحة «كوفيد- 19» سباق مع الزمن، كما أنها عملية لوجستية معقدة على مدار الساعة لتزويد عاملي القطاع الصحي في الخطوط الأمامية بالمعدات التي يحتاجونها، وضمان وصول اللقاحات إلى جميع الأشخاص.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت الجسر الجوي الإنساني إلى الهند في أوائل مايو 2021 لتعزيز نقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة من خلال توفير سعة شحن مجانية على رحلاتها من دبي إلى الهند. ونقلت الشحنة الأولى في إطار هذه المبادرة من دبي إلى دلهي يوم 13 مايو، وتضمنت 12 طناً من معدات الخيام متعددة الأغراض للمستشفيات الميدانية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

135 وجهة

تلعب الإمارات للشحن الجوي، من خلال رحلاتها المنتظمة إلى أكثر من 135 وجهة عبر القارات الـ 6، دوراً مهماً على مستوى العالم في نقل الأدوية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى المحافظة على ديمومة سلاسل توريد السلع الحيوية من دون انقطاع، مثل الإمدادات الطبية والغذائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز