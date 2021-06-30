منتدى عالمي وجلسات تقنية في المؤتمر الدولي للفضاء بدبي 25 أكتوبر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

حددت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للفضاء في دورته الـ 72، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء، 25 أكتوبر المقبل، الأقسام والفعاليات التي سيستضيفها، وتشمل «منتدى الشبكات العالمية الحصري» و«الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية»، وجلسات تقنية متخصصة وعامة، بالإضافة إلى معرض لعلوم الفضاء وبرنامج للفعاليات الاجتماعية والمرتبطة بالمؤتمر.

وستشارك خلال دورة المؤتمر الذي يعد الأكبر في قطاع الفضاء على مستوى العالم، 3 آلاف ورقة بحثية علمية وخاصة، بينما سيستضيف 5 آلاف متخصص وخبير من 80 دولة، وتستضيف الإمارات المؤتمر، للمرة الأولى عربياً منذ انطلاقه قبل 70 عاماً، عُقدت خلالها 71 دورة، تمت فيها مناقشة 50 ألف ورقة بحثية، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر العالمي، الذي من شأنه أن يكرس الرؤية المستقبلية التي تستهدفها القيادة الرشيدة لقطاع الفضاء الإماراتي.

وسيعقد المؤتمر تحت شعار «الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية»، وسيكون حافزاً جديداً لدول المنطقة لتعزيز المزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن تأهيل جيل جديد من خبراء الفضاء العرب ليعملوا من أجل الإنسانية، فيما سيستقطب قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية ويجمعهم مع صناع القرار.

نجاح

ويعكس تنظيم الدولة للمؤتمر قوة البرنامج الفضائي الإماراتي ونجاحاته العالمية، واحترام وتقدير العالم لمجهودات الإمارات في هذا الشأن، كما سيعمل على تسريع وتيرة نمو القطاع في المنطقة، علاوةً على كونه منصة فريدة لإثراء معرفة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الشباب.

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