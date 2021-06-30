«طرق دبي» تنال جائزة أفضل ابتكار عالمي عن «إدارة صيانة البنية التحتية للقطارات»

المصدر: دبي - البيان

نالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جائزة أفضل ابتكار عالمي ضمن جوائز أفضل الأعمال، وذلك عن نظام إدارة صيانة البنية التحتية للقطارات (RIMMS) الذكي.

وحصلت الهيئة على هذه الجائزة من شركة أواردس إنتليجانس (Awards Intelligence Ltd) ومقرها المملكة المتحدة، والمتخصصة في تقييم وتقدير الخدمات المبتكرة في المؤسسات والشركات الكبرى والمتوسطة والناشئة.

وحققت هيئة الطرق والمواصلات الفوز بهذه الجائزة بفضل تطبيق نظام إدارة صيانة البنية التحتية للقطارات، الذي أنشأته الهيئة وطورته مؤخراً، وهو نظام شامل ومتكامل لإدارة أعمال صيانة أصول البنية التحتية للقطارات (مترو وترام دبي)، ويتعامل هذا النظام مع حالة الأصول وعمرها الافتراضي، ويتكامل مع أنظمة إدارة الأصول الأخرى، التي تمتلكها الهيئة، لغرض تطبيق أفضل الممارسات العالمية للصيانة والمساعدة على وضع الخطط الخاصة بها.

الأول من نوعه

ويعتبر نظام إدارة صيانة البنية التحتية للقطارات نظاماً جديداً في الهيئة وهو الأول من نوعه في الدولة.

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