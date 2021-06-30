استئصال ورم نادر بالمنظار لطفل مواطن في مستشفى دبي

المصدر: دبي - البيان

تمكن أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي من إجراء عملية ناجحة بواسطة المنظار الجراحي لطفل مواطن يبلغ من العمر 10 سنوات، تم خلالها استئصال ورم ليفي وعائي حميد كبير الحجم ونادر الحدوث في مكان شديد الخطورة، بعد أن كان المريض يعاني من انسداد الأنف وانقطاع في التنفس أثناء النوم.

واستغرقت العملية التي أجراها الدكتور إياد حمادي استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي تحت إشراف رئيس القسم الدكتور حسين طالب ساعتين تحت التخدير العام، حيث تكللت العملية الجراحية بالنجاح التام وغادر المريض المستشفى، وهو يتمتع بصحة جيدة ودون أية مضاعفات سلبية.

وكان المريض توجه إلى مستشفى دبي لإجراء العملية بعد معاناة طويلة مع المرض راجع خلالها العديد من المستشفيات الخاصة التي شخصت المرض على أنه التهابات، وجيوب أنفية تحسسية، ولحميات دون حل جذري للمشكلة.

وقال الدكتور حسين طالب: إن الفريق الطبي بمستشفى دبي قام لدى وصول المريض إلى المستشفى بإجراء التشخيص والفحوصات اللازمة له، وتحويله إلى قسم الأشعة التداخلية تحضيراً لإجراء العمل الجراحي، حيث قام استشاري الأشعة التداخلية بعمل تخطيط للورم الليفي الوعائي الحميد، وإغلاق أوعية دموية رئيسية عدة في قاع الجمجمة لخفض حدة النزيف المحتمل أثناء العمل الجراحي.

آلية

ومن جانبه قال الدكتور إياد حمادي إنه تم إجراء العملية بالمنظار بعد 24 ساعة من هذه التحضيرات، وتم استئصال الورم كاملاً ككتلة واحدة رغم أنه كان كبير الحجم ويملأ المنطقة من الجيوب الأنفية إلى البلعوم الأنفي بشكل كامل، حيث تم الدخول بواسطة المنظار عن طريق الأنف، وفتح الجانب الفكي والوتدي والدخول من خلف الجيوب الأنفية باتجاه قاعدة الجمجمة والحفرة الجناحية، حيث يمتد الورم إلى الجيوب الأنفية.

وقال: إنه لم يكن هناك حاجة لنقل الدم أثناء وبعد العمل الجراحي، كما لم يتم إغلاق الأنف بقطعة من الشاش بعد إجراء العملية لعدم الحاجة لذلك، وهذا يعود إلى النجاح التام الذي تكللت به العملية، وإلى الإجراءات التحضيرية الدقيقة التي سبقت ذلك.

وأكد الدكتور حسين طالب رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة على ندرة هذا النوع من العمليات التي يتم إجراؤها عادة للمرضى ممن هم أكبر من 13 سنة، حيث تتطلب الكثير من الخبرة والمهارة والدقة في التعامل معها في ظل ارتفاع نسبة الخطورة الناجمة عنها.

كوادر متميزة

عبرت الدكتورة مريم محمد الريسي المدير التنفيذي لمستشفى دبي عن سعادتها وفخرها واعتزازها بكوادر الهيئة الطبية بشكل عام وبالفريق الطبي القائم على هذه العملية بشكل خاص.

مشيرة إلى الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتوفير كل الإمكانيات المتطورة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي، وتأهيل وتدريب كوادره الطبية لتكون قادرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية بالسرعة والوقت المناسبين.

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