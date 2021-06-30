«تدوير» يحقق إنجازات نوعية في مكافحة آفات الصحة وإدارة النفايات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حقق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) خلال العام 2020 إنجازات نوعية، كللت جهود المركز خلال عام من العمل الجاد والمتواصل من أجل الارتقاء بقطاعات العمل والخدمات المقدمة من جانبه، رغم الظروف المتغيرة التي تمر بها مختلف دول العالم، في ظل جائحة كورونا.

وتنوعت الإنجازات التي حققها مركز أبوظبي لإدارة النفايات لتشمل مختلف القطاعات، وتركز أبرزها في جهود مكافحة آفات الصحة العامة ومشاريع جمع ونقل النفايات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى كل شرائح المجتمع، بالتوازي مع جهود المركز الاستثنائية خلال المشاركة في برنامج التعقيم الوطني، خلال الجائحة.

ويتبع المركز آلية خاصة تعتمد على أحدث الطرق والوسائل في تنفيذ خطة مكافحة البعوض في إمارة أبوظبي، تقوم على نظام الإدارة المتكاملة للآفات - «IPM» وهو نظام متكامل لإدارة مكافحة الآفات واتخاذ القرارات والإجراءات التي تساهم في خفض نسب الآفات والسيطرة على نشاطها ضمن الحدود المسموح بها باتباع استراتيجيات عدة لتوفير حلول مستدامة.

وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن المركز أصبح علامة فارقة ومصدر فخر لنا جميعاً، حيث يتبنى المركز استراتيجية على أرقى المستويات من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات.

وأكد أن «تدوير» يحرص على تحقيق أفضل استفادة من النفايات، ومناقشة الاستراتيجيات والتقنيات التي تحولها إلى موارد، واستخدام تقنيات الجيل الجديد من أجل إدارة مستدامة للنفايات، لدعم رؤية الحكومة لاقتصاد مستدام.

بدوره، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن جملة الإنجازات التي حققها المركز خلال عام 2020، تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستراتيجية والمنظومة المتكاملة التي يعمل المركز وفقاً لها في مختلف قطاعات أعماله المتعلقة بإدارة النفايات بكل أنواعها وأشكالها.

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