«إقامة دبي» تطلق «أنت مميز» لإدارة المعاملات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خدمة «أنت مميز» والتي تتيح إدارة ومتابعة إجراءات المعاملات، وتجعل المتعامل على تواصل مستمر مع فريق الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وحملت هذه الحزمة مسمى (أنت مميز)، بهدف متابعة طلبات واستفسارات المتعاملين من الشركات والأفراد المواطنين والمقيمين التي تتعلق بخدمات إقامة دبي، يأتي ذلك استجابةً للمتغيرات، وابتكار حلول للتحديات، وتحقيق مبدأ جودة الحياة في دبي.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: نسعى في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة و دبي على وجه الخصوص لأن نكون في المقدمة ونستهدف تحقيق متطلبات المتعاملين من خلال الخدمات التي تميز دبي عن العالم، وبناء على توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعاه اللــه، بالتركيــز علــى ســعادة المتعامليــن واعتبارهــا أولويــة للحكومة، ارتأينا تقديم حزمة خدمات عبر خدمة «أنت مميز» وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تقديم خدمات استباقية تعزز من جودة الحياة في دبي، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

حرص

وأشار المري إلى أن الإدارة تحرص على ترجمة التوجهات الحكومية التي لا تكتفي بمرحلة رضا المتعاملين فقط بل تؤكد على تحقيق مبدأ الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، باعتبارها تتصدر أولويات الأجندات الوطنية في القطاعات كافة.

وكشف مدير عام إقامة دبي عن وضع خطة ممنهجة سيبدأ العمل بها اعتباراً من 7 يوليو المقبل من أجل إيجاد حلول مبتكرة لمتابعة الطلبات المقدمة من خلال تخصيص فريق من الموظفين يتميزون بكفاءات عالية وخبرات تراكمية لصالح حزمة خدمات «أنت مميز»، وذلك لضمان تحقيق كافة الأهداف المدرجة بهذا الشأن.

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