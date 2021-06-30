1500 تحليل لفحص كفاءة الأنظمة البيئية في المناطق الحرة بدبي

المصدر: دبي - البيان

أجرى المختبر المركزي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أكثر من 1500 تحليل خلال النصف الأول من عام 2021 لفحص كفاءة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق التي تدخل تحت إشراف المؤسسة، بنسبة زيادة بلغت 20% في عدد الفحوصات مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية في دبي للحفاظ على البيئة، واستحداث العديد من الأدوات المؤسسية الملائمة لتعزيز الحوكمة البيئية لتحقيق غايات وأهداف خطة دبي 2021 والتي تهدف لجعل دبي مدينة صحية ومستدامة.

جهود

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إن المؤسسة وضمن جهودها لتسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي لدبي وضعت عمليات وأقرت لوائح تنظيمية وحلولاً مبتكرة، تعمل من خلالها على ضمان توفير بيئة مستدامة للحياة في دبي تواكب التوجهات الحكومية، حيث تعمل إدارة البيئة والصحة والسلامة ومن خلال مختبرها المركزي على إجراء عدد من التحاليل والفحوصات التي تقيس كفاءة وجودة الأنظمة البيئية في المجتمعات والمناطق التابعة للمؤسسة.

وأشار إلى أهم الخدمات التي يقدمها مختبر مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المركزية والمتمثلة في 52 نوعاً من التحاليل من بينها؛ قياس جودة مياه الشرب، ومياه برك السباحة، والمياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي، وفحص العينات الغذائية، وفحص المعادن، والتربة، وتحليل جودة الهواء، والانبعاثات الغازية، وقياس مستوى الضوضاء، وغيرها من الخدمات.

وأكد بن سليّم على قيام المؤسسة بتعزيز مختبرها المركزي بالكفاءات الفنية المتخصصة والمؤهلة لإجراء مختلف أنواع التحاليل عبر استخدام أحدث الأجهزة المبتكرة والتقنيات الرائدة في مجال الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، والتأكد من مطابقتها لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة.

نتائج

ونوه رئيس المؤسسة، بأن فريق التفتيش في إدارة البيئة والصحة والسلامة يعمل فور الحصول على نتائج التقارير المخبرية بزيارة المواقع التي تظهر نتائج سلبية في التحاليل، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع إدارات المنشآت المعنية، والتأكيد على عدم استخدام المياه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة.

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