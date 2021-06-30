21 ألف زيارة تفتيشية دورية نظمتها بلدية الشارقة على المنشآت الغذائية منذ بداية العام

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد عمر علي المهيري مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة لـ«البيان» أن البلدية كثفت من حملاتها وزياراتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية خصوصاً مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بطرق ومعايير حفظ الأطعمة بما يحافظ على جودتها وعدم تعرضها للتلف، وحفظها بدرجات حرارة مناسبة بما يضمن تقديم غذاء آمن للمستهلكين، كما تشمل هذه الحملات زيارات تفتيشية على البقالات للتأكد من عدم فصل التيار الكهربائي عن البرادات خلال الليل، لافتاً إلى أنه خلال العام الجاري تم تنظيم 11 حملة تفتيشية مفاجئة على 8179 موقعاً ومنشأة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 21 ألف زيارة تفتيشية تم خلالها التأكد من التزام المواقع بكافة الضوابط والمعايير الصحية المنظمة لسير العمل.

حملات

وأضاف أن فرق التفتيش التابعة لقسم الرقابة الغذائية تنظم حملات تفتيشية دورية ومفاجئة بشكل مباشر على المواقع للتأكد من حفظ الأطعمة بصورة صحيحة ومناسبة باستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، لقياس درجات حرارة المواد الغذائية سواء بالبرادات أو خارجها ومواقع التجهيز والمستودعات الملحقة بالمواقع.

وأفاد المهيري أن العام الجاري شهد تنظيم 11 حملة تفتيشية مفاجئة على 8179 موقعاً ومنشأة، وتنظيم أكثر من 21 ألف زيارة تفتيشية تم خلالها التأكد من التزام المواقع بكافة الضوابط والمعايير الصحية المنظمة لسير العمل، منها طرق تحضير الطعام ونظافة المنشأة والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

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