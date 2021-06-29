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    فريدة الحوسني تحذر من خطورة تلقي جرعات زائدة من لقاح كورونا

    المصدر:
    • البيان
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    حذرت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي، من خطورة تلقي جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) أكثر من الموصى بها، مؤكدةً أن ذلك قد يعرِّض لمضاعفات صحية غير مرغوبة.

    وأوصت الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا، الجميع بضرورة الالتزام برأي الطبيب المعالج، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

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