حاكم عجمان يتكفل بإجراء عملية جراحية لطفلة تعاني من ورم في الرأس

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بإجراء عملية جراحية لطفلة رضيعة تعاني من ورم كبير في الرأس.

وأجريت العملية الجراحية من قبل فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، واستغرق إجراء العملية 7 ساعات، وتكللت بالنجاح، وخرجت الطفلة من المستشفى بصحة جيدة.

وأمر صاحب السمو حاكم عجمان بشراء بيت خاص لأسرة الطفلة في المغرب.

وقال حمد بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصحاب السمو حاكم عجمان، في اتصال هاتفي لـ"البيان": "وردت إلينا معلومات في شهر رمضان الماضي بوجود طفلة رضيعة مغربية الجنسية تعاني من وجود ورم بحجم رأسها، ومحتاجة إلى عملية جراحية دقيقة، وأخبرنا صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتفاصيل الخبر، وأمر سموه بأجراء العملية الجراحية للطفلة".

وذكر أنه تم التواصل مع أسرة الطفلة ونقل الطفلة مع والدتها إلى مدينة الرباط، وإجراء العملية الجراحية بواسطة فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد، واستغرقت العملية سبع ساعات، وتكللت بالنجاح، وتم استئصال الورم.

وخرجت الطفلة من المستشفى بصحة جيدة، وتصادف وجود صاحب السمو في زيارة إلى المغرب، فقدمت الأسرة الشكر لسموه الذي أمر بشراء منزل لها.

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