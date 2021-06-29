أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" لطب الأسنان

المصدر: وام

افتتح اليوم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.. مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي"، الحدث الأضخم لطب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بمشاركة أكثر من 3,000 شركة و4,000 علامة تجارية دولية، من 155 دولة حول العالم.

ورافق سموه سعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور ناصر خليفة البدور، مدير منطقة دبي الطبية، والدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ"إيدك دبي" والإتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس اندكس القابضة.

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض واطلع سموه على أحدث التقنيات والمنتجات التي توصلت إليها الشركات العالمية والناشئة في هذا المجال.

كما زار سموه معرض صور لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله تحت عنوان "لن ننساك"، عرفاناً لجهوده ورعايته للمعرض طوال الدورات السابقة.. كما زار سموه جناح كلية حمدان بن محمد لطب الاسنان، وجناح الجمعية السعودية لطب الاسنان، وجناح وزارة اللامستحيل، وجناح مستشفى دبي لطب الاسنان، بالاضافة إلى الجناح الايطالي، وجناح شركتي SAESHIN وDentsply Sirona .

ويحتفل "إيدك دبي" هذا العام بيوبيله الفضي وبإنجازات مجتمع طب الأسنان الذي ساهم المعرض بشكل كبير وفعّال في نجاحه على مر السنين، وبهذه المناسبة اختارت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض "إيدك دبي 2021" المملكة العربية السعودية كضيف الشرف لهذا الحدث الطبي المهم، وذلك تقديراً لجهود المملكة في مجال طب الأسنان وبحوثه، وتستمر النسخة الخامسة والعشرين من المعرض حتى الأول من شهر يوليو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ"إيدك دبي" والإتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس اندكس القابضة.. أن "إيدك دبي" تمكّن على مدار 25 عاماً من إحداث تأثير إيجابي على مجتمع طب الأسنان الإقليمي والعالمي، كما اتاح الفرصة للإطلاع على أحدث التطورات العلمية وتوظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث بلغ حجم الصفقات التجارية المبرمة على مدار دورات المعرض أكثر من 126 مليار درهم، وجمع أكثر من 2,372 من أهم المتحدثين في العالم، كما نُظِّم أكثر من 326 ورشة عمل متخصصة، وشارك فيه أكثر من 584,449 زائراً، و38,128 شركة اقليمية وعالمية.

وقال " مع استمرار الاقتصاد الإماراتي في النمو كواحد من أكثر الاقتصادات تنافسية وتنوعاً في المنطقة، يسعى إيدك دبي جاهداً لتعزيز التعليم المستمر والتحول الرقمي والتنمية في مجال طب الأسنان، حيث شكل المعرض على مدى السنوات الـ 25 الماضية مصدراً مربحاً للعديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة والذي يعد من أسرع المجالات نمواً في قطاع السفر، حيث حقق "إيدك دبي" أكثر من 1.5 مليار درهم لشركات الطيران، وأكثر من 2.8 مليار درهم لقطاع الفنادق، وأكثر من 200 مليون درهم لقطاع النقل، وأكثر من 200 مليون درهم في مجال المأكولات والمشروبات، وأكثر من 100 مليون درهم كمساهمة تجارية في التسوق والمشتريات و150 مليون درهم لقطاع السياحة، بايرادات إجمالية بلغت 5 مليارات درهم لصالح الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال الدكتور ناصر المالك رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إيدك دبي " تم إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر هذا العام بعناية لمعالجة المواضيع الرئيسية، وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال صحة الفم خلال جائحة كوفيد-19، وكذلك لتوفير منصة للمتخصصين من أجل مناقشة آخر النتائج والتطورات فيما يتعلق بكافة مواضيع العناية بصحة الفم والأسنان لعام 2021 في جميع أنحاء العالم، ابتداءً من الجراحة إلى الترميم وانتهاءً بصحة الأسنان والمحافظة عليها".

وأضاف " من المتوقع أن يستقبل إيدك دبي هذا العام أكثر من 55,000 زائر ومشارك من 155 دولة، يشاركون في برنامج علمي طموح يتضمن 173 جلسة علمية، و6 ورش عمل يقدمها 75 من أبرز المتحدثين في هذا المجال، وأكثر من 160 عرضاً تقديمياً، بالإضافة إلى استكشاف أحدث تقنيات والابتكارات في مجال طب الأسنان والتي سيتم عرضها في المعرض بمشاركة أكثر من 4,000 علامة تجارية دولية تقدمها أكثر من 3,000 شركة. بالإضافة إلى ذلك، يضم المعرض 18 جناحاً، أكبرها أجنحة الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية".

يذكر أن مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" تنظمه سنوياً مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، وعضو اندكس القابضة ومزوّد معترف به لبرنامج التعليم المستمر التابع لجمعية طب الأسنان الأمريكية، ويقام هذا الحدث السنوي ضمن شراكة استراتيجية مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية، وبالشراكة العلمية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومكتب فعاليات دبي للأعمال شريك الوجهة السياحية للحدث.

كما يحظى إيدك دبي بدعم كل من هيئة الصحة بدبي، والإتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان والإتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، واللجنة الخليجية لصحة الفم والأسنان، وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب وتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبير لطب الأسنان، وجمعية مانيتوبا لطب الأسنان، وهو حدث شريك في الاتحاد العالمي لطب الأسنان.

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