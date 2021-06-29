بلدية أبوظبي تواصل تنفيذ مشروع تجميل جسور المشاة

المصدر: أبوظبي - وام

تواصل بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية تنفيذ مشروع إبداعي تجميلي يستهدف تزويد جسور المشاة في أبوظبي بإضاءات مبتكرة تضفي المزيد من الجمال والمظهر الحضاري الجاذب على هذه المرافق الخدمية، بهدف إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المواصفات الجمالية للمرافق العامة.

وأوضحت البلدية، أن عدد جسور المشاة في مدينة أبوظبي يبلغ 26 جسراً، وتقع ضمن خطة التحسين والتجميل بالإضاءات، حيث تم حتى الآن إنجاز تجميل 3 جسور بأضواء تجميلية إبداعية تشمل جسر المشاة بجانب كورنيش القرم، وجسر المشاة بجانب حديقة الدولفين، وجسر المشاة في شارع الشيخ راشد بن سعيد مقابل «كارفور».

وأشارت البلدية إلى أن الإضاءة تم تصميمها لإبراز الشكل الجمالي للجسور، ولإعطاء إنارة وألوان ثابتة ومتحركة تتغير تناسباً مع المناسبات والفعاليات الوطنية والعالمية، ويمكن التحكم بها من الموقع أو التحكم بها عن بُعد.

كما تم استخدام أنواع مختلفة من الإضاءات الحديثة التي تتناسب مع التركيبات الخارجية والمعتمدة على تقنية مزج الألوان الأساسية الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض «RGBW» لتعطي نطاق خيارات واسعاً للألوان ومرونة في التحول من لون إلى آخر، وتشمل أنواع الإضاءة المستخدمة: Wall washers، Flood lights و Neon flex.

وضمن إطار خطة تجميل الجسور لفتت البلدية إلى أنها تعمل حالياً على تزويد جسري المشاة على شارع الشيخ راشد بن سعيد مقابل المشرف مول، ومقابل مبنى الاتصالات بالإضاءات التجميلية، وكذلك جسر المشاة على شارع الشيخ سلطان بن زايد الأول مقابل محطة الحافلات في أبوظبي.

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