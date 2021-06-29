شرطة عجمان تحصل على شهادة اعتماد من المعهد العالمي للابتكار

المصدر: عجمان - وام

حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على الاعتماد العالمي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار «GINI» في الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف «Champions»، وفق نظام التقييم المعتمد من قبل المعهد.

وتسلم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، شهادة الاعتماد العالمي في مجال الابتكار بتنصيف «Champions» من الدكتور طارق الخياط المدير التنفيذي لشركة رواد التميز للاستشارات الإدارية، الوكيل المعتمد للمعهد العالمي «GINI»، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، ومديري الإدارات وأعضاء فريق الابتكار في القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة عجمان وحصولها على الشهادة، مؤكداً أن منظومة واستراتيجية إدارة الابتكار في شرطة عجمان تُعد من أهم الأولويات التي توليها القيادة والوزارة.

وتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين والعاملين على جهودهم المستمرة التي أدت إلى حصول القيادة على هذا الاعتماد في مجال الابتكار، لافتاً إلى حرص شرطة عجمان على دعم وتعزيز الابتكار لأنه أحد أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق النهضة في التقنية والذكاء الاصطناعي بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده العالم في التكنولوجيا والتقنية، إضافة إلى أن تشجيع ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، كما أنه وسيلة فعّالة في تعزيز الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الشرطة لجمهور المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز