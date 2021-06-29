«تدوير» يحقق إنجازات نوعية في مكافحة آفات الصحة العامة وإدارة النفايات

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) خلال العام 2020 إنجازات نوعية، كللت جهود المركز خلال عام من العمل الجاد والمتواصل من أجل الارتقاء بقطاعات العمل والخدمات المقدمة من جانبه، رغم الظروف المتغيرة التي تمر بها مختلف دول العالم، في ظل جائحة كورونا.

وتنوعت الإنجازات التي حققها مركز أبوظبي لإدارة النفايات لتشمل مختلف القطاعات، وتركز أبرزها في جهود مكافحة آفات الصحة العامة ومشاريع جمع ونقل النفايات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى كل شرائح المجتمع، بالتوازي مع جهود المركز الاستثنائية خلال المشاركة في برنامج التعقيم الوطني، خلال الجائحة.

وكثفت فرق التفتيش والرصد التابعة لإدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في المركز جهودها ووسعت أنشطتها المتقدمة على صعيد مكافحة البعوض والذباب في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي.

ويتبع المركز آلية خاصة تعتمد على أحدث الطرق والوسائل في تنفيذ خطة مكافحة البعوض في إمارة أبوظبي، تقوم على نظام الإدارة المتكاملة للآفات - «IPM» وهو نظام متكامل لإدارة مكافحة الآفات واتخاذ القرارات والإجراءات التي تساهم في خفض نسب الآفات والسيطرة على نشاطها ضمن الحدود المسموح بها باتباع استراتيجيات عدة لتوفير حلول مستدامة.

ويقوم هذا النظام على أربع مراحل، الأولى هي التفتيش والمسح الحشري، والثانية تصنيف وتحليل البيانات، والثالثة المكافحة، أما الرابعة فهي توثيق البيانات والنتائج من خلال قاعدة بيانات إلكترونية.

ويلجأ المركز إلى استخدام كل التقنيات والطرق المتبعة عالمياً في مكافحة البعوض منها استخدام مصائد البعوض ذات التكنولوجيا الحديثة والمرتبطة بنظام إلكتروني لتسجيل ورصد نشاط البعوض بصورة مباشرة كل 15 دقيقة وإرسال كل أعداد البعوض التي يتم رصدها من خلال المصيدة إلى قاعدة البيانات.

وأسفرت عمليات الرصد والمكافحة عن تحقيق إنجازات متميزة على صعيد نتائج الرصد الحشري للمصيدة، حيث تم خلال العام الماضي رصد 2,073,453 بعوضة و404,377 حشرة كبيرة إضافة إلى 2,942,621 حشرة صغيرة.

وتم خلال العام الماضي إزالة أكثر من 60% من مسببات توالد الآفات في مختلف مناطق الإمارة، وتم كذلك خفض كميات المبيدات بنسبة 20 في المائة عن العام 2019 نتيجة استخدام المصائد الذكية.

وتراجعت نسب الإصابة بالقوارض في المناطق السكنية بنسبة 2.2 في المائة في العام الماضي، بعدما كانت 3.3 في المائة في العام الذي قبله، كما تراجعت نسبة الإصابة بالصرصور الأمريكي إلى 1.9 في المائة في العام الماضي من 2 في المائة العام الذي قبله، وكانت نسبة تراجع الإصابة بالقوارض في المزارع لافتة في العام 2020، حيث تراجعت إلى 3.8 في المائة بعدما كانت 14.6 في المائة في العام 2019.

ونفذت الإدارة خلال العام الماضي 10 برامج توعية للجمهور حول مخاطر الآفات وطرق الوقاية منها، وتم التحقق من التزام 88 في المائة من المطورين بالتعميم الخاص بإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة.

وتقوم فرق الإدارة بأداء مهامها، ضمن مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة، في قطاعات جغرافية ممتدة على مساحة جزيرة أبوظبي، منها جزيرة أبوظبي (شرقاً وغرباً) والبر الرئيسي لمدينة أبوظبي وجزيرة ياس، ومدينة العين (المنطقتان الشمالية والجنوبية)، إلى جانب منطقة الظفرة.

واستقبل المركز خلال العام الماضي 74.484 طلباً، فيما بلغ عدد البؤر المستكشفة العام الماضي 5,303,205 بؤرة.

وبلغ إجمالي عدد العقود التشغيلية للعام الماضي سبعة عقود فيما بلغ إجمالي عقود إدارة خدمات الجمع والنقل 2.4 مليار درهم، والتي تغطي مساحات إمارة أبوظبي جغرافياً.. وبلغ عدد المركبات والمعدات على مستوى الإمارة 1,445 مركبة وإجمالي عدد الحاويات الموزعة 162 ألف حاوية، وخصص المركز 66 مفتشاً للأعمال 7,600 عامل.

وفيما يتعلق بخدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة، بلغ متوسط عدد مرات تفريغ الحاويات 4.212.000 ألف مرة ومتوسط الزيادة السنوية في الإمارة 3.2 في المائة، أما المتوسط الشهري للنفايات في الإمارة فقد بلغ 88.220 طناً، استخدم لها عدد حاويات بلغ 162,000 حاوية وخصص للتعامل معها 805 أفراد من القوى العاملة و215 من المعدات.

وبالنسبة لخدمات جمع ونقل النفايات الكبيرة، فقد بلغ المتوسط الشهري للنفايات كبيرة الحجم على مستوى الإمارة 6,820 طناً بنسبة تغير السنوية 25.3 في المائة، بواقع 3.960 طناً في منطقة أبوظبي، 2,410 طناً في منطقة العين، و450 طناً في منطقة الظفرة، وعلى صعيد جمع ونقل النفايات الخضراء، فقد بلغ المتوسط الشهري للنفايات الخضراء على مستوى الإمارة 8,935 طناً بنسبة تغير السنوية 25.25 في المائة، بواقع 2.070 في منطقة أبوظبي، و2,125 طناً في منطقة العين، و4.740 طناً في منطقة الظفرة.

وحققت إدارة المشاريع والمنشآت في «تدوير» منجزات واسعة على صعيد وضع وإعداد خطط المشاريع الاستراتيجية لأعوام 2020 و2021 والمنبثقة من الخطة الرئيسية للنفايات 2040.

وشهدت تلك المنجزات تطوير البنية التحتية للاستثمار في قطاع النفايات من خلال افتتاح 3 محطات لمعالجة النفايات الطبية والخطرة في مدينة أبوظبي والعين، كما تم إطلاق محطة معالجة مخلفات الحيوانات النافقة في مدينة أبوظبي وفق أعلى المعايير العالمية والمحلية والتي تلبي تطلعات الإمارة في التخلص الآمن والسليم من جميع أنواع النفايات.

كما أولى المركز اهتماماً كبيراً لمشاريع المنطقة الغربية من خلال افتتاح محطة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في غياثي وبدء العمل في إعادة تدوير الإطارات في مطمرة مدينة زايد وغياثي.

محطات

وكان للمركز خلال الجائحة إنجازات عدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: توفير ثلاث محطات متنقلة خلال وقت قياسي والتي تم تركيبها وتشغيلها خلال 48 ساعة لمعالجة النفايات الطبية والخطرة تم وضعها في أهم مراكز الفحص والحجر الصحي وأسهمت بشكل كبير في نجاح المركز في التعامل الناجح مع الجائحة.

وحصل المركز على اعتماد أربعة منتجات من الأسمدة العضوية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخ، كما تم إنشاء وحدة طاقة شمسية جديدة في محطة الظفرة ورفع جودة الرقابة والتوعية في مشاريع الإمارة، ورفع كفاءة المحطات، إلى جانب المشاركة والمساهمة الفعّالة في فريق المواد الخطرة المشكل من المجلس التنفيذي.

وتطلع الإدارة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى طرح اثنين من أهم المشاريع الاستراتيجية وهما مشروع تحويل النفايات (WTE) إلى طاقة ومشروع (MRF & RDF).

وحققت إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء جملة من المنجزات تمثلت في ربط خدماتنا بالهوية الرقمية والربط مع المنصة الموحدة (تم) وتفعيل فرض عقوبات إدارية في حال تكرار المخالفات، كما أعدت الإدارة مبادرة برنامج تصنيف شركات مزودي الخدمات البيئية، ومبادرة تطوير منظومة خفض إنتاج النفايات الجديدة.

ووصل عدد حملات التوعية التي نظمها المركز أو شارك فيها إلى ما يقارب 110 فعاليات توعية شاملة ضمن حملات مركزية موسعة في مدن الإمارة الثلاث، إلى جانب حملات فرعية متفرقة في مدارس ومؤسسات ومناطق تجارية وغيرها، حيث تعاملت جميعها مع أكثر من 254,430 نسمة من كل مكونات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين.

وشارك المركز بجهوده للتوعية في العديد من الفعاليات، مثل مهرجان ليوا للرطب مستهدفاً 1500 شخص شاركوا في الفعاليات عبر منشورات ورسائل نصية وفيديوهات وزيارات ميدانية مختلفة.

أداء

وحققت الإدارة حسب نتائج الأداء لعام 2020 تطوراً ملموساً في الأداء العام لمؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للبيئة والصحة والسلامة واستمرارية الأعمال، حيث أظهر المؤشر تطور المعدل العام للإنجاز من الربع الأول إلى الربع الرابع من العام، حيث حقق المؤشر 90 في المائة من المعدل العام لعام 2020.

وعلى صعيد منظومة استمرارية الأعمال بالمركز، تم العمل على إعادة بناء وتطوير منظومة استمرارية الأعمال بما يتوافق مع المعيار الوطني والمعيار الدولي، حيث وصل التوافق إلى نسبة 81 في المائة بنهاية 2020 مقارنة بنسبة 41 في المائة بنهاية 2019، والعمل مستمر خلال 2021 للوصول إلى نسبة 100 في المائة توافق، حيث ساهم تطوير المنظومة في الاستجابة الفاعلة خلال حالة الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا.

وقامت فرق المركز، خلال مشاركتها في «برنامج التعقيم الوطني»، بتنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم دقيقة وشاملة، من خلال تخصيص 136 مركبة وآلية مدعمة بأحدث التجهيزات، والاعتماد على قوى بشرية وصلت إلى 972 بين خبير ومهندس ومشرف وإداري وتقني وعامل، بمعدل 10 ساعات عمل يومياً، وبمجموع ساعات كلي وصل إلى قرابة مليون وثمانمائة ألف ساعة على مدار 227 يوماً منذ انطلاق البرنامج وحتى تاريخ الثامن من شهر نوفمبر الماضي.

ويأتي كل ما تحقق من إنجازات تنفيذاً لتوجيهات وتوصيات وحرص القيادة الرشيدة، الداعية دوماً إلى الاستثمار في الإنسان وتوفير كل أسباب الراحة والصحة العامة والرفاهية له باعتباره رأس المال الحقيقي للدولة بكل مكوناتها.

علامة

وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن المركز أصبح علامة فارقة ومصدر فخر لنا جميعاً، حيث يتبنى المركز استراتيجية على أرقى المستويات من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات.

وأكد أن «تدوير» يحرص على تحقيق أفضل استفادة من النفايات، ومناقشة الاستراتيجيات والتقنيات التي تحولها إلى موارد، واستخدام تقنيات الجيل الجديد من أجل إدارة مستدامة للنفايات، لدعم رؤية الحكومة لاقتصاد مستدام.

رؤية

بدوره، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن جملة الإنجازات التي حققها المركز خلال عام 2020، تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستراتيجية والمنظومة المتكاملة التي يعمل المركز وفقاً لها في مختلف قطاعات أعماله المتعلقة بإدارة النفايات بكل أنواعها وأشكالها.

وأضاف إنه على صعيد إدارة المشاريع والمنشآت، تضمنت إنجازاتنا افتتاح المجمع الصديق للبيئة ومحارق النفايات الطبية والخطرة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تصميم مشروع تطوير طرق مكب الظفرة والبوابة الرئيسية، والانتهاء من دراسة وتجهيز مناقصة محطة استرداد الموارد وتحويل النفايات إلى وقود فضلاً عن إدراج متطلبات الجودة في العقود الجديدة التابعة للمركز.

وقال: أما بالنسبة لمكافحة آفات الصحة العامة، كان من اللافت أيضاً خلال العام الماضي إزالة أكثر من 60 في المائة من مسببات توالد الآفات في مختلف مناطق الإمارة، علاوة على انخفاض كميات المبيدات بنسبة 20 في المائة عن العام 2019 نتيجة استخدام المصائد الذكية، كما تم تنفيذ 10 برامج توعية وتثقيف للجمهور حول مخاطر الآفات وطرق الوقاية منها.

وأوضح أنه خلال العام 2020، انتهى المركز من تشغيل وحدة معالجة النفايات العضوية، كما تم تشغيل أربعة مناجم للنفايات و40 حاوية تحت الأرض إلى جانب توعية 225 مجمعاً سكنياً حول كيفية استخدامها، علاوة على تصميم وإطلاق سلال المهملات الجاذبة للأطفال.

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