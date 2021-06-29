قائد عام شرطة رأس الخيمة: ضرورة استحداث المشاريع والمبادرات لدعم تطوير الأداء

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العُليا الدائمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العُليا الدائمة السادس 2021، عن بُعد، بحضور أعضاء اللجنة العُليا الدائمة برأس الخيمة.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس اللجنة بالأعضاء، مشيداً بجهودهم المبذولة وجهود فرق العمل التي ساهمت في تحقيق نتائج متميزة للأداء الشرطي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وأكد اللواء بن علوان، على كافة الأعضاء، ضرورة تحقيق الرؤية التي تطمح لها وزارة الداخلية، وجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال الأمن والأمان والسلامة العامة، وبالتالي علينا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد واستحداث المشاريع والمبادرات التطويرية التي تدعم تحسين وتطوير الأداء، وتساهم في تحقيق الاستدامة والريادة لكافة القطاعات الشرطية.

وتناول اللواء علي بن علوان، وأعضاء اللجنة الدائمة، مجموعة من المحاور المهمة، التي تدعم تطوير وتحسين الأداء المؤسسي لكافة قطاعات الشرطة في إمارة رأس الخيمة، مؤكدين ضرورة توظيف متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، كما تم تسليط دائرة الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية على مستوى القيادة العامة، مع الحرص على تحقيق الغاية الأسمى للعمل الشرطي المتمثلة في الوصول إلى أعلى معدلات الشعور بالأمن والأمان لدى مجتمع الإمارة.

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