"صحة دبي" تبدأ تطعيم الحوامل ضد كورونا بلقاح فايزر - بيونتيك

المصدر: البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء تطعيم النساء الحوامل ضد كوفيد-19، اعتباراً من اليوم، وذلك في جميع مراكز التطعيم المنتشرة في امارة دبي، فيما نوهت الهيئة بضرورة التسجيل المسبق وحجز موعد للتطعيم، من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية "DHA"، أو عن طريق "واتس آب" على الرقم: 800342.

وقالت الدكتورة منى تهلك، استشاري أمراض النساء والولادة المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي، إن الهيئة ماضية في تغطية جميع المستهدفين من التطعيم في دبي، حسب كل فئة وشريحة مجتمعية، ووفق خطة استراتيجية بدأت تنفيذها في 23 من ديسمبر من العام الماضي.

وذكرت، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه الإلكتروني، أن شمول النساء الحوامل بحملة التطعيم من شأنه حمايتهن من انتقال العدوى إليهن، ومن ثم تعزيز الجانب الوقائي في أوساط المجتمع، فضلاً عن كون التطعيم في حد ذاته يمثل خطوة مهمة نحو التعافي من كوفيد-19.

ونوهت الدكتورة منى تهلك بأن " صحة دبي" وفرت الجرعات المطلوبة من لقاح "فايزر –بيونتيك" لتطعيم الحوامل، مؤكدة على ضرورة مراجعة المرأة الحامل للطبيب المختص المتابع للحمل في حال وجود حالة صحية تحول دون أخذ اللقاح، فيما أوضحت أن التطعيم سيتم أخذه على جرعتين، ويُنصح بأخذ اللقاح بعد مرور 13 أسبوعاً من الحمل.

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