«جلفار» تطلق مبادرة لتكريم أعضاء خط الدفاع الأول بمراكز تلقي اللقاح

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» مبادرة لتكريم ودعم فريق خط الدفاع الأول في مراكز تقديم لقاح «كوفيد 19»، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الشارقة، حيث تم تكريم فريق خط الدفاع الأول في مركز إكسبو الشارقة لتلقي لقاح «كوفيد 19» وفريق الهلال الأحمر ومجموعة من القائمين على دعم المركز من أفراد الشرطة والمتطوعين.

وحرصاً منها على دعم الفرق المشاركة، قامت «جلفار» بتوفير بعض المستلزمات الطبية المطلوبة في مركز تلقي لقاح «كوفيد 19» في إكسبو الشارقة، من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، واتباعاً لنهج حكومة دولة الإمارات وجهودها العالمية في التصدي للجائحة وإيماناً منها بأهمية تضافر الجهود والتعاون خلال تلك الأوقات العصيبة ومن مبدأ تعزيز التكاتف المجتمعي بين القطاعين العام والخاص، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يتحتم علينا المساهمة في هذا الواجب الوطني.

وقال أحمد الخطيب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام المؤسسي في شركة «جلفار»: يأتي التعاون المشترك بين جلفار وبين وزارة الصحة ووقاية المجتمع كإحدى ركائز خطة المسؤولية المجتمعية للشركات التي نتبناها في «جلفار»، ولما نشعر به من فائدة لهذه المبادرات بالنسبة للمجتمع بصفتنا شركة وطنية رائدة في الصناعات الدوائية. كما أن تلك الجهود تساعدنا أيضاً على ترسيخ علاقاتنا مع شركائنا في المجتمع.

وقال الدكتور محمد صيام مدير المبيعات بدولة الإمارات العربية في شركة «جلفار»: إن الجهود التي قدمها العاملون في خط الدفاع الأول منذ بداية الأزمة العالمية نجحت في محاصرة الوباء وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والرعاية الطبية للمصابين، الأمر الذي حقق نسبة شفاء عالية للمرضى، كما أن الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للعاملين في المجال الطبي عزّز مسيرة الرعاية الصحية واستمرارية العمل وتقديم جميع الخدمات دون توقف.

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