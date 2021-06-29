بلدية دبي تغلق مقهى شيشة ومركز تدليك خالفا الشروط الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مقهى شيشة ومركز تدليك بسبب عدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم ومخالفة التعليمات الخاصة بأوقات الفتح، وذلك خلال يوم أمس الأول، حيث نفذ متفشو البلدية 2331 زيارة، وتم مخالفة مؤسسة وتوجيه 22 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98%. كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2306 مؤسسات.

ويعتبر قرار إغلاق المؤسسة المخالفة مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها، إذ يقوم مفتشو بلدية دبي بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة.

كما تتم متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها بشكل يومي، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات ومن أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى بلدية دبي.

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