محمد بن راشد: سنأخذ الإمارات نحو مستقبل اقتصادي مزدهر

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاقتصاد أولوية، واعداً بمستقبل مزدهر لاقتصاد الإمارات.

وعلَّق سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، على صور من الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرف دبي، قائلاً: "خلال اجتماعي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة غرف دبي، بعد أن أعدنا هيكلتها وتقسيمها لثلاث غرف: محلية، وعالمية، ورقمية".

وأضاف: "رسالتي للجميع، الاقتصاد أولويتنا، وأنتم شركاؤنا، ويدنا بيدكم، سنأخذ الإمارات نحو مستقبل اقتصادي متجدد ومزدهر وراسخ".

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