أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد عالمي في التدريب المهني

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت أكاديمية ربدان حصولها على اعتماد جديد لتصبح مزود خدمات تدريب معتمد من «أن أو سي أن» وهي جهة عالمية مانحة لاعتماد الجهات التدريبية المزودة لخدمات تدريب المؤهلات المهنية ومقرها المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع استراتيجية التدريب المهني في الأكاديمية، ومتزامنة مع جهود الحكومة لتطوير القطاع المهني وقطاع المؤهلات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الاعتماد يمكن لأكاديمية ربدان إطلاق دورات تدريبية مهنية لتأهيل مدربين ومقيمين مهنيين معترف بهم بحسب المؤهلات التالية وهي: شهادة المستوى الثالث في التعليم والتدريب «مدرب معتمد»، وشهادة المستوى الثالث في تقييم التحصيل المهني «مقيم تدريب معتمد»، وشهادة المستوى الرابع في ضمان الجودة الداخلي لعمليات وممارسات التقييم «مدقق داخلي».

وقال الدكتور فيصل الكعبي عميد كلية الجاهزية والمدير التنفيذي لقطاع التدريب المهني في أكاديمية ربدان: نتطلع بهذا الاعتماد إلى تقديم برامج تأهيل وتطوير عالمية المستوى وشهادات من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التدريب المهني في الدولة، كما تتطلع أكاديمية ربدان إلى الاستمرار في بناء شراكات والحصول على مستويات عالية من الاعترافات المهنية لرفع كفاءة خدمات التدريب لديها لتحقيق رؤية الأكاديمية في دعم الجاهزية الوطنية من خلال تعزيز التدريب المعتمد والتعليم المشترك لتطوير كفاءات المنظمات والأفراد في مجالات السلامة والدفاع والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

ويمثل الاعتراف خطوة ضمن مسيرة الأكاديمية لتحقيق التميز في التدريب المهني، ومواصلة السعي من أجل تقديم برامج تدريبية عالية المستوى وذات اعتراف عالمي.

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