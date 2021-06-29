نجاح استئصال ورم نادر من البلعوم الأنفي لطفل مواطن

المصدر: وام

تمكن أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي من إجراء عملية ناجحة بواسطة المنظار الجراحي لطفل مواطن يبلغ من العمر 10 سنوات تم خلالها استئصال ورم ليفي وعائي حميد كبير الحجم ونادر الحدوث في مكان شديد الخطورة بعد أن كان المريض يعاني من انسداد الأنف وانقطاع في التنفس أثناء النوم.

واستغرقت العملية - التي أجراها الدكتور اياد حمادي استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي تحت أشراف الدكتور حسين طالب رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى - ساعتين تحت التخدير العام حيث تكللت العملية الجراحية بالنجاح التام وغادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ودون أية مضاعفات سلبية.

وقال الدكتور حسين طالب إن الفريق الطبي بمستشفى دبي قام لدى وصول المريض إلى المستشفى بإجراء التشخيص والفحوصات اللازمة له وتحويله إلى قسم الأشعة التداخلية تحضيرا لإجراء العمل الجراحي حيث قام استشاري الأشعة التداخلية بعمل تخطيط للورم الليفي الوعائي الحميد وإغلاق عدة أوعية دموية رئيسية في قاع الجمجمة لخفض حدة النزيف المحتمل أثناء العمل الجراحي.

من جانبه قال الدكتور إياد حمادي: تم إجراء العملية بالمنظار بعد 24 ساعة من هذه التحضيرات وتم استئصال الورم كاملا ككتلة واحدة رغم أنه كان كبير الحجم ويملأ المنطقة من الجيوب الأنفية إلى البلعوم الأنفي بشكل كامل حيث تم الدخول بواسطة المنظار عن طريق الأنف وفتح الجانب الفكي والوتدي والدخول من خلف الجيوب الأنفية باتجاه قاعدة الجمجمة والحفرة الجناحية حيث يمتد الورم إلى الجيوب الأنفية.

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