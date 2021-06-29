شرطة الشارقة تطلق حملة تطوعية للمشاركة في برنامج الجينوم لمنتسبيها

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة «معاً لمجتمع خالٍ من الأمراض» بالتعاون مع برنامج الجينوم الإماراتي؛ والذي يهدف إلى تشجيع منتسبي القيادة بالمشاركة في توفير عينات الدم، بحيث تسهم نتائج تلك العينات في تطوير آلية لاستشراف الأمراض الوراثية، والمزمنة، وطرق الوقاية منها، وعلاجها للأجيال الحالية والمستقبلية؛ إسهاماً منها في تحسين الحياة الصحية بالدولة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة فريق الجينوم الإماراتي برئاسة الدكتور أحمد العوضي، المتحدث الرسمي عن برنامج الجينوم الإماراتي، بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والمديرين العامين، وعدد من ضباط الاختصاص، والتي جاءت بهدف تعزيز العمل الوطني المشترك الذي يهدف إلى استشراف مستقبل الرعاية الصحية لمواطني الدولة.

وأكد اللواء الشامسي حرص شرطة الشارقة على المشاركة ودعم الخطط العلاجية والوقائية للحكومة لمجتمع إماراتي خالٍ من الأمراض الجينية، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لمواطني الدولة، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية، التي تعود بأثرها الكبير والإيجابي على المجتمع، ولأجياله القادمة، لافتاً إلى أهمية مشروع الجينوم الإماراتي في تحسين جودة الحياة الصحية لمجتمع الإمارات.

والتعرف على الأمراض الوراثية، والطفرات الجينية لدى المواطنين. مشيراً إلى أن استضافة فريق برنامج الجينوم الإماراتي جاء تأكيداً على أهمية دور القيادة العامة الأمني والمجتمعي في دعم المشروع، وتوعية أفراد المجتمع من المواطنين بأهمية المشاركة.

ودعا اللواء الشامسي كل منتسبي القيادة وأفراد المجتمع إلى المشاركة الإيجابية والتطوع المثمر في برنامج الجينوم الإماراتي، مشيراً إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على تطوع العدد الأكبر من المواطنين، وما يعكسه من نتائج تعمل على كسر سلسلة الأمراض الجينية، وهو الأمر الذي يسهم في دعم منظومة الطب الوقائي في الدولة، منوهاً إلى تواجد الفريق الطبي وبشكل متتالٍ في مختلف إدارات القيادة العامة، لاستقبال الراغبين في التطوع، والإسهام في المسيرة التنموية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العوضي: إن برنامج الجينوم الإماراتي يسهم في توفير قاعدة بيانات تفيد في البحث العلمي، بما يحقق تقديم خدمات علاجية متميزة لمواطني دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه برنامج آمن وسري، ومن دون أي مخاطر ممكنة على المتطوعين المشاركين، حيث سيتم تشفير جميع البيانات الشخصية لهم، بما يتماشى مع قوانين الحماية الشخصية المتبعة في الدولة.

وتتم سحب عينات الدم من الشخص المتطوع، ويستلم بعدها رسالة نصية، تمكنه من إدارة حسابه الخاص بالبرنامج، وتحميل شهادة المشاركة، مؤكداً استمرارية البرنامج في استقبال المتطوعين الذين سيسهمون في بناء أول جينوم مرجعي إماراتي، من خلال فتح مراكز جديدة في الإمارات المختلفة، معرباً عن شكره وتقديره للحكومة الرشيدة لوضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، ولرؤيتها البصيرة لمستقبل الأجيال القادمة، مثنياً على اهتمام قائد عام شرطة الشارقة ودعمه اللامحدود للبرنامج.

وفي ختام الزيارة، قدم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة درعاً تذكارية للدكتور أحمد العوضي، المتحدث الرسمي عن برنامج الجينوم الإماراتي، على ما يقومون به من جهد في خدمة الإنسانية، وإرساء مكانة الدولة كمركز للبحوث والابتكار في مجال الجينوم، وتعزيز الأهداف الاستراتيجية الفريدة من نوعها لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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