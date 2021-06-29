مكتوم بن محمد يترأس اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي

المصدر: البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المنظومة الاقتصادية في دبي تسير وفق الرؤية السديدة التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الحفاظ على استدامة مقومات النمو الاقتصادي والأداء المتميز لمختلف قطاعات الإمارة، وهو ما أظهرته النتائج القوية التي حققها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأثنى سموه على جهود فرق العمل في المركز لتمكنهم من عبور التحديات بمرونة واقتدار، وصولاً إلى تحقيق نتائج متميزة أثبتت قدرة المركز على مواصلة التوسيع في أعماله وتحقيق معدلات أداء مرتفعة والحرص على دعم الشركاء لتحقيق مزيد من النجاح، وذلك رغم الظروف الصعبة التي ألمت بالعالم.

وقال سموه: "يعزز الأداء القوي لمركز دبي المالي العالمي مكانة دبي كمحور رئيسي للأنشطة المالية ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أجمع، كما يعكس النهج الراسخ الذي تنتهجه دول الإمارات والقائم على التنوع الاقتصادي، وتعظيم عناصر الابداع والابتكار والتوسع في الأعمال، والالتزام بتهيئة البيئة النموذجية الداعمة للنمو للشركات ومؤسسات الأعمال".

وأضاف سموه: " سنواصل العمل خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب منا مضاعفة العمل لتعزيز كافة المقومات التي تكفل الحفاظ على الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى نجاحات جديدة تواكب تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات".

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي اليوم، حيث اطلع سموه خلاله على التقدم المحرز خلال النصف الأول من العام والإنجازات التي حققتها هيئات المركز الثلاث المستقلة وتضم: سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وسلطة دبي للخدمات المالية؛ ومحاكم مركز دبي المالي العالمي القضائية.

كما أشاد سموه بالتقدم المتواصل الذي يحرزه المركز على صعيد تحقيق استراتيجيته لعام 2024 وقام سموه باعتماد الاستراتيجية المقترحة لعام 2030، مؤكداً بذلك على مكانته الريادية كمركز عالمي للخدمات المالية والشركات بفضل أطر عمله القانونية والتنظيمية المتقدمة، وبنيته التحتية الرائدة ومنظومته المبتكرة، وجميعها مقومات تسهم في استقطاب أفضل الشركات وتمكينها من المساهمة في استشراف مستقبل الخدمات المالية.

ويعد هذا أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرسوم رقم 35 لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس.

وانعقد الاجتماع بحضور سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وزكي بن عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وفاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وعبد الفتاح شرف، وهشام القاسم، وارشاد غفور، حيث شهد الاجتماع استعراض فرص نمو المركز خلال النصف الثاني من العام.

وفي هذا السياق، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "نجح مركز دبي المالي العالمي بمواصلة ترسيخ مكانته كمركز رائد للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا خلال النصف الأول من العام 2021، ممهداً بذلك الطريق نحو المزيد من فرص النمو الهائلة التي تتراءى أمامنا تزامناً مع سعينا المستمر لإرساء دعائم منظومة الابتكار والتكنولوجيا المالية وتوطيد مكانة دبي في طليعة الابتكار المالي. وفي هذا المقام، نؤكد حرصنا المتواصل على تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وسنعمل باستمرار إلى جانب جميع شركائنا للارتقاء بمكانة دبي كمحور مالي عالمي حاضراً ومستقبلاً".

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