«النقل البحري» في الشارقة تفتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات في الفصل الأول للعام الدراسي 2021-2022.

وتتيح الأكاديمية حالياً التسجيل في تخصصين دراسيين هما: تكنولوجيا الهندسة البحرية مع شهادة مهندس ثالث، وتكنولوجيا النقل البحري مع شهادة ضابط ثان ملاحة في مجال الشحن وعمليات الموانئ أو تكنولوجيا خدمات الحقول البحرية، ويؤهل كلا التخصصين الطلاب للعمل على متن السفن التجارية، حيث نجحت الأكاديمية منذ افتتاح أبوابها للتسجيل قبل عامين في استقطاب عدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين في دخول القطاع البحري.

فرص

وتلعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة دوراً أساساً في تعزيز التعليم والتدريب البحري في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ككل من خلال الفرص الأكاديمية الفريدة التي توفرها في ضوء رسالتها لإعداد وتأهيل القدرات والكفاءات الشابة في الدولة، حيث ترفد السوق الإماراتي بالكفاءات الوطنية المتميزة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة الدولة كمركز بحري رائد على مستوى العالم.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: إن القدرات والإمكانات التي يمتلكها فرع الأكاديمية بالشارقة تمثل فرصاً بلا حدود أمام الطلبة الباحثين عن تجربة تعليمية تضمن لهم التخرج والعمل في تخصصات مطلوبة في القطاع البحري مقارنة مع بقية التخصصات الأخرى، ونعتبر أننا نفتح فرصاً كبيرة، إذ ترتكز طبيعة التعليم في القطاع البحري على المزاوجة في كافة المراحل والسنوات الدراسية بين التدريس الأكاديمية والمزاولة التطبيقية العملية، كما أننا نقدم مزايا لامحدودة عبر أدوات التعليم «عن بعد» والتواصل الافتراضي، وتتيح هذه الأدوات لطلابنا قدرات تعلّم غير مسبوقة.

صناعة

ومن جهته قال الربان الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: إن الصناعة البحرية تشهد طلباً كبيراً على خريجي تكنولوجيا النقل البحري والهندسة البحرية، لا سيما من مواطني الدولة إذ يستطيع خرّيجو الأكاديمية العمل في العديد من المؤسسات والوظائف النوعية كالقوات البحرية ومؤسسات القطاع والعام وأجهزة الشرطة بمختلف إمارات الدولة كما تحتاج شركات البترول التي تمتلك حقولاً بحرية إلى خبرات خريجينا، وكذلك شركات الشحن وإدارة السفن وهيئات التصنيف الدولية والمحلية والعديد من المؤسسات والشركات المعنية بالقطاع البحري.

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