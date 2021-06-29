مشروع مراكز تقييم "كوفيد-19" وحملة التطعيم يحصلان على تصنيف 7 نجوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

فازت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالمسابقة الدولية لأفضل الممارسات في دورتها السابعة عن مشروع مراكز المسح من المركبة الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية.

كما حصل مشروع مراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة، وحملة تطعيم كوفيد-19 على تصنيف سبع نجوم، وهو أعلى مستوى حسب نظام المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، بينما حصل مشروع استراتيجية استدامة الأعمال، الذي ركز على الحفاظ على سلامة المراجعين خلال الجائحة والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأخرى لهم، على تصنيف خمس نجوم.

ونظم المسابقة موقع مورد تطوير عمليات الأعمال التجارية (BPIR)، ومركز أبحاث التميز المؤسسي ومقرهما نيوزيلاندا، بالشراكة مع مركز أبوظبي العالمي للتميز، وغرفة أبوظبي، وجائزة الشيخ خليفة للتميز، وأجريت بمشاركة 68 مشروعاً من 9 دول.

وتم تقييم جميع المشاريع المشاركة في المسابقة باستخدام أربعة معايير شملت: مستوى التطبيق (الذي يقوّم تصميم وتطبيق المشروع وتأثيره على المراجعين)، ومستوى الابتكار من خلال تقويّم ما إذا كانت هذه الممارسة جديدة أو تم تطويرها، ومدى تأثيرها على المجتمع والمنتجات أو الخدمات المقدمة.

أما المعيار الثالث فيركز على النتائج المحققة وتأثيرها على المراجعين والممارسات والمنتجات، بينما يركز المعيار الأخير على إن كان هذا المشروع يعد من أفضل الممارسات التي تم أو قد يتم تطبيقها من قبل جهات أخرى.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، «نحن فخورون بفوزنا في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات لمشروع مراكز المسح من المركبة، وسعداء بوصول ثلاثة من مشاريعنا الأخرى، التي ترتبط جميعها بمكافحة كوفيد-19، إلى المرحلة النهائية ضمن أفضل الممارسات العالمية، وهو خير برهان على دعم قيادتنا الرشيدة لمزودي الرعاية الصحية خلال الجائحة، كما هو انعكاس لاهتمامنا في شركة "صحة" بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية والأنظمة والمبادرات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة».

وأضاف أن «صحة» تمكنت من تطبيق أعلى معايير السلامة ومكافحة العدوى في جميع مشاريعها لمكافحة جائحة كوفيد ـ 19، رغم ضيق الوقت والتحديات، وذلك حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، وخط الدفاع الأول.

وأوضح أن نجاح تجربة الشركة في مكافحة الجائحة، جعلها محط أنظار الجميع وأصبحت تطبق محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى مواصلة شركة "صحة" مشاركة تجاربها الناجحة مع شركاؤها في القطاع الصحي.

من جانبه، أكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة "صحة"، " أن مشروع المسح من المركبة كان له دور محوري في جهود دولة الإمارات للتصدي لفيروس كوفيد-19 حيث ساهمت استراتيجية شركة "صحة" لإجراء المسح بشكل واسع في وضع أبوظبي في مقدمة مدن العالم من حيث الاستجابة للجائحة.

وقال إنه بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة وجهود العاملين في "صحة"، تمكنا من زيادة الطاقة الاستيعابية لإجراء فحوصات كوفيد-19 في وقت قياسي مما مكننا من تحديد الحالات الإيجابية مبكراً وفحص المخالطين لهم وبالتالي الحد من انتشار الفيروس.

وقد تم تقييم المشاريع على ثلاث مراحل بداية بتوثيق المشروع ومن ثم عرضه خلال جلسة افتراضية، وصولاً إلى الجولة النهائية، حيث تم عرض 12 مشروعاً على لجنة التحكيم.

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