16.3 مليون متابع لحمدان بن محمد عبر «تويتر» و«إنستغرام»

المصدر: دبي – البيان

بلغ عدد متابعي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابيه الرسميين في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام» أكثر من 16.3 مليون متابع. وتوزّع المتابعون إلى أكثر من 12 مليون متابع لحساب سموه عبر «إنستغرام»، فيما بلغ عدد المتابعين لحساب سموه في «تويتر» 4.3 ملايين متابع.

وحظيت حسابات سموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقبال لافت ومتابعة واسعة، لاستشراف فكره القيادي ورؤيته المستقبلية، حيث يستخدم سموه مواقع التواصل بوابة لطرح العديد من المبادرات المجتمعية.

ويدرك سموه أهمية استغلال هذه المنصات في التواصل مع المجتمع، لا سيما فئة الشباب، مؤكداً بذلك حرصه الشديد على أن يكون قريباً من أفكارهم، ومشاركاً لهم في طموحاتهم.

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