محمد بن راشد: اقتصاد الإمارات أكثر النماذج العالمية تطوراً وحصانة

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد دولة الإمارات بات بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية وجهود فرق العمل الوطنية -اتحادياً ومحلياً- من أكثر النماذج الاقتصادية عالمياً تطوراً ومرونة وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية، منوهاً سموه إلى أن الإمارات تعمل على تطوير نموذجها الاقتصادي بشكل مختلف وجديد.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على خطط وبرامج ومشاريع وزارة الاقتصاد، حيث أطلق سموه عدداً من المبادرات والمشاريع الاقتصادية الجديدة.

وقال سموه: «عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع ويسير بالاتجاه الصحيح، وفريقنا الحكومي تمت إعادة تشكيله في الصيف الماضي لتعمل جميع الوزارات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتشريعية على التركيز على هدف واحد وواضح.. النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة».

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