"الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" تعقد مؤتمرها الرابع في دبي 18 نوفمبر

المصدر: دبي - وام

ناقشت "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" استعداداتها لاستضافة المؤتمر الخليجي الرابع للجمعية المزمع عقده في دبي خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل بفندق "انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي " حضوريا بمشاركة حوالي 1000 طبيب ومتخصص من خبراء واستشاريي القسطرة في دول الخليج والدول العربية وأوروبا وأميركا بالتعاون مع جمعية القلب الإماراتية ورابطة أطباء القلب الكويتية والجمعية السعودية لقسطرة القلب و"آيكوم".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية في دبي برئاسة الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية رئيس المؤتمر وعدد من الأطباء والمعنيين .

وقال المطيري إن عمليات القسطرة القلبية تشكل الآن ما نسبته 90 بالمائة من أمراض القلب خاصة بعد تطور التقنيات ودخول الروبوت الآلي في العمليات في معظم الدول الخليجية لافتا إلى أنه يتم إجراء ما يقارب من 30000 عملية قسطرة في دول الخليج سنويا .

وأوضح أن الأسباب المؤدية لأمراض القلب و الشرايين في دول الخليج تتمثل في ارتفاع نسبة السمنة والسكري وأمراض الضغط والكوليسترول إضافة إلى عامل التدخين .. مشددا على أن الوقاية من أمراض القلب تتطلب الإبتعاد عن الأسباب المسببة واتباع أنماط الحياة الصحية من مأكل ومشرب وممارسة الرياضة.

بدوره ذكر الدكتور عبد الله شهاب نائب رئيس الجمعية أن أمراض القلب والشرايين باتت تعد المسبب الأول للوفيات على مستوى العالم حيث تصل نسبتها سنويا إلى حوالي 17 مليونا الأمر الذي يتطلب تكثيف حملات التوعية وفرض رقابة أكثر على الأغذية والمشروبات الغازية المستوردة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمعايير العالمية .

و أوضح الدكتور شهاب أن المؤتمر سيناقش كل ما يخص أمراض القلب وعمليات القسطرة التداخلية والإنسداد الكلي للشرايين التاجية والصمامات.

من جانبه كشف الدكتور خالد بن ثاني أمين الجمعية من مملكة البحرين أن الجمعية أنشئت في عام 2018 وهي شعبة من جمعية القلب الخليجية وعقدت أول مؤتمر لها في عام 2018 مشيرا إلى أن الجمعية تأسست في وقت كان فيه نجاح عمليات القلب التداخلية الخليجية ينمو إقليميا وعالميا.

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