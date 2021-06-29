وفد «آل مكتوم الخيرية» يبحث تعزيز التعاون مع قرغيزستان

المصدر: بيشكيك - مرفت عبد الحميد

وصل وفد هيئة آل مكتوم الخيرية إلى دولة قرغيزستان، أمس، برئاسة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة، وبحضور عبد اللطيف جمعة سفير قرغيزستان في دولة الإمارات.

ونفذ الوفد لدى وصوله عدة زيارات لوزارة التعليم والعلوم، ووزارة الصحة وتنمية المجتمع، ووزارة تنمية الاستثمار، وذلك لبحث أوجه التعاون في مجال التعليم والصحة والاستثمار فيما يخص العمل الخيري والإنساني.

وعقد ميزرا الصايغ، بحضور سفير قرغيزستان في الإمارات، عدة لقاءات مع الوزراء الذين ثمنوا الزيارة، وأعربوا عن سعادتهم باستقبال وفد الهيئة، منوهين بجهود الإمارات ودورها في تقديم العون لقرغيزستان ودعم العديد من المشاريع التعليمية والإنسانية.

وأعربوا عن أملهم في التعاون مع الهيئة في المجالات التي تدعمها ووفق رؤيتها، وفتح قنوات التواصل لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات التعليمية والخيرية والاستثمارية.

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